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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:09
curiousobro написав:
МАБ в опе.
Ни одного созданного шаблона нету.
Ни одного платежа нельзя создать. (меню платежей пустое)
curiousobro, добрый вечер. Укажите в ЛС ваш ИНН и номер карточного счета.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 04 лип, 2018 16:13
_Slava_ написав:Alfa_Bank
02.07 в 16-38 закинул 6000 грн с блэка на доходный сейф. Проводки нет. Но есть проводка за 03.07 пополнение на эти же 6000 грн и снятие в этот же день. Но снимал я 03.07. 6115 грн. И этой проводки нет. Т.е. побрили на % за один день. Что у вас там за мансы?
описываю стандартное поведение МАБа:
закидуете деньги на дебетку.
они стали доступны но еще не распределилилсь по счету.
закидываете их на сдохсейф.
через время они сами смываются назад на карту.
наконец закинутые деньги распределились по счету.
деньги сами переползают назад на сдохсейф.
иногда забавно смотреть как оно туда-сюда ползает без твоего участия
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Додано: Сер 04 лип, 2018 16:16
cdj2 написав:
Да откуда я знаю. При ответе на звонок они сбросили. Из инфо от гугла - вроде ваши взысканцы, но у них ко мне вопросов быть не должно.
Alfa_Bank написав:
cdj2 написав:
Номер 0462616108 банку принадлежит?
cdj2, добрый день. Нужно выяснять
. По какому вопросу вам звонили?
cdj2, это линия продаж Альфа-Банка.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 16:43
Alfa_Bank написав: curiousobro написав:
МАБ в опе.
Ни одного созданного шаблона нету.
Ни одного платежа нельзя создать. (меню платежей пустое)
curiousobro, добрый вечер. Укажите в ЛС ваш ИНН и номер карточного счета.
Похоже что у меня аналогичная проблема
Alfa_Bank написав: _Slava_ написав:Alfa_Bank
...в МАБе она уже светится серым,статус - заблокована,разблокировать через МАБ тоже недоступно,функционал платежей недоступен...
Slava_, добрый день. Проблема возникла вследствие технического сбоя, над устранением работают. Операции доступны для выполнения через Альфа-Мобайл. Укажите, пожалуйста, в ЛС ИНН клиента и номер счета.
Пока подожду, может поправят всем.
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curiousobro
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Додано: Сер 04 лип, 2018 16:53
curiousobro написав: Alfa_Bank написав: curiousobro написав:
МАБ в опе.
Ни одного созданного шаблона нету.
Ни одного платежа нельзя создать. (меню платежей пустое)
curiousobro, добрый вечер. Укажите в ЛС ваш ИНН и номер карточного счета.
Похоже что у меня аналогичная проблема
Alfa_Bank написав: _Slava_ написав:Alfa_Bank
...в МАБе она уже светится серым,статус - заблокована,разблокировать через МАБ тоже недоступно,функционал платежей недоступен...
Slava_, добрый день. Проблема возникла вследствие технического сбоя, над устранением работают. Операции доступны для выполнения через Альфа-Мобайл. Укажите, пожалуйста, в ЛС ИНН клиента и номер счета.
Пока подожду, может поправят всем.
Slava_, пока устраняют в ручном режиме, поэтому нужны данные.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 17:11
curiousobro написав:
Уважаемая Альфабанк
Не работают платежи на провайдера UNDERNET в МАБ.
Пишет: "Вибачте, послуга тимчасово недоступна!"
Можете плз выяснить что происходит и когда будет восстановлен сервис?
Заранее дякую!
curiousobro, проверили, проблем не выявлено. Для возможности проверить конкретный кейс нужно больше деталей: ИНН, на каком этапе получаете сообщение.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 17:25
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Додано: Сер 04 лип, 2018 17:31
Вопрос к знатокам.
Деньги на "Ультру" упали около 18:00. Сформировал и подтвердил платеж на другой банк в 18:04. Статус "Подтверждено".
Понимаю, что деньги уйдут завтра. Это нормально.
Смутило, что с карты ничего не списало. Т.е. на карте остаток, как и был.
Это так и должно быть? Просто раньше никогда не делал подобные платежи во внеоперационное время.
И второй вопрос. Каким поездом будет отправлен данный платеж? После 10:00 или возможны варианты?
Большое спасибо за ответы!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Сер 04 лип, 2018 17:38
Искатель написав:
Вопрос к знатокам.
Деньги на "Ультру" упали около 18:00. Сформировал и подтвердил платеж на другой банк в 18:04. Статус "Подтверждено".
Понимаю, что деньги уйдут завтра. Это нормально.
Смутило, что с карты ничего не списало. Т.е. на карте остаток, как и был.
Это так и должно быть? Просто раньше никогда не делал подобные платежи во внеоперационное время.
И второй вопрос. Каким поездом будет отправлен данный платеж? После 10:00 или возможны варианты?
Большое спасибо за ответы!
1. баланс должен был уменьшиться, возможно ошибка отображения остатка в МАБе - такое бывает часто - это все спокойно воспринимают уже в силу криворукости известной тут личности. Позвоните Алле спросите баланс - она говорит правильный.
2. будет отправлен в 10.00 по регламенту .. позеленеет примерно в 10:05 - но это не значит,0 что оно ушло уже ... бывает задержки на 1-2 часа в силу см. п 1.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 17:43
IMPRINTER написав: Искатель написав:
Вопрос к знатокам.
Деньги на "Ультру" упали около 18:00. Сформировал и подтвердил платеж на другой банк в 18:04. Статус "Подтверждено".
Понимаю, что деньги уйдут завтра. Это нормально.
Смутило, что с карты ничего не списало. Т.е. на карте остаток, как и был.
Это так и должно быть? Просто раньше никогда не делал подобные платежи во внеоперационное время.
И второй вопрос. Каким поездом будет отправлен данный платеж? После 10:00 или возможны варианты?
Большое спасибо за ответы!
1. баланс должен был уменьшиться, возможно ошибка отображения остатка в МАБе - такое бывает часто - это все спокойно воспринимают уже в силу криворукости известной тут личности. Позвоните Алле спросите баланс - она говорит правильный.
2. будет отправлен в 10.00 по регламенту .. позеленеет примерно в 10:05 - но это не значит,0 что оно ушло уже ... бывает задержки на 1-2 часа в силу см. п 1.
А произошло то, что бывает, когда делаешь 10 дел одновременно ((((
Я по ошибке отправил платеж не с "Ультры", а с "Максимум Ворлд". На 16000 грн.
А у меня скоро РД.
Что делать?! (( Я в шоке. Это как-то можно отменить?
Он еще не ушел.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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