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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:44
Искатель написав:
Что делать?! (( Я в шоке. Это как-то можно отменить?
отменить вроде нельзя - можно изменить реквизиты отправки - сделать это нужно до 10.00.
кал тут вам не поможет - становитесь на колени перед нашей мамкой и просите.
з.ы. с вас же комисс 4% уже ж взяли.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Сер 04 лип, 2018 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 17:46
IMPRINTER написав: Искатель написав:
Что делать?! (( Я в шоке. Это как-то можно отменить?
отменить вроде нельзя - можно изменить реквизиты - сделать это нужно до 10.00.
кал тут вам не поможет - становитесь на колени перед нашей мамкой и просите.
Не понял, перед кем становиться?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Сер 04 лип, 2018 17:47
memberlist.php?mode=viewprofile&u=58977
Искатель написав: IMPRINTER написав: Искатель написав:
Что делать?! (( Я в шоке. Это как-то можно отменить?
отменить вроде нельзя - можно изменить реквизиты - сделать это нужно до 10.00.
кал тут вам не поможет - становитесь на колени перед нашей мамкой и просите.
Не понял, перед кем становиться?
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Додано: Сер 04 лип, 2018 17:47
Искатель написав: IMPRINTER написав: Искатель написав:
Вопрос к знатокам.
Деньги на "Ультру" упали около 18:00. Сформировал и подтвердил платеж на другой банк в 18:04. Статус "Подтверждено".
Понимаю, что деньги уйдут завтра. Это нормально.
Смутило, что с карты ничего не списало. Т.е. на карте остаток, как и был.
Это так и должно быть? Просто раньше никогда не делал подобные платежи во внеоперационное время.
И второй вопрос. Каким поездом будет отправлен данный платеж? После 10:00 или возможны варианты?
Большое спасибо за ответы!
1. баланс должен был уменьшиться, возможно ошибка отображения остатка в МАБе - такое бывает часто - это все спокойно воспринимают уже в силу криворукости известной тут личности. Позвоните Алле спросите баланс - она говорит правильный.
2. будет отправлен в 10.00 по регламенту .. позеленеет примерно в 10:05 - но это не значит,0 что оно ушло уже ... бывает задержки на 1-2 часа в силу см. п 1.
А произошло то, что бывает, когда делаешь 10 дел одновременно ((((
Я по ошибке отправил платеж не с "Ультры", а с "Максимум Ворлд". На 16000 грн.
А у меня скоро РД.
Что делать?! (( Я в шоке. Это как-то можно отменить?
Он еще не ушел.
Никак. Я вон Аллу проспонсировал где-то на 500 грн, ибо деньги она спишет на день позже обычного.
Свинорыл 80lvl
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Додано: Сер 04 лип, 2018 18:10
Искатель написав: IMPRINTER написав: Искатель написав:
Что делать?! (( Я в шоке. Это как-то можно отменить?
отменить вроде нельзя - можно изменить реквизиты - сделать это нужно до 10.00.
кал тут вам не поможет - становитесь на колени перед нашей мамкой и просите.
Не понял, перед кем становиться?
У меня был случай, что сразу после платежа с кредитки в операционное время, удалось убедить горячку платёж отменить. Правда было один раз и давно...
Как говорит Импринтер - срочно звоните...
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Додано: Сер 04 лип, 2018 18:20
Stringer
давно мне тоже удавалось отменить. но в последнее время вроде можно тока заменить реквизиты.
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IMPRINTER
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Додано: Сер 04 лип, 2018 18:23
IMPRINTER написав:Stringer
давно мне тоже удавалось отменить. но в последнее время вроде можно тока заменить реквизиты.
Надо же зарабатывать банку
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