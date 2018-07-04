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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5758575957605761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:44

  Искатель написав:Что делать?! (( Я в шоке. Это как-то можно отменить?


отменить вроде нельзя - можно изменить реквизиты отправки - сделать это нужно до 10.00.
кал тут вам не поможет - становитесь на колени перед нашей мамкой и просите.

з.ы. с вас же комисс 4% уже ж взяли.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 04 лип, 2018 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:46

  IMPRINTER написав:
  Искатель написав:Что делать?! (( Я в шоке. Это как-то можно отменить?


отменить вроде нельзя - можно изменить реквизиты - сделать это нужно до 10.00.
кал тут вам не поможет - становитесь на колени перед нашей мамкой и просите.


Не понял, перед кем становиться?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:47

  Искатель написав:
  IMPRINTER написав:
  Искатель написав:Что делать?! (( Я в шоке. Это как-то можно отменить?


отменить вроде нельзя - можно изменить реквизиты - сделать это нужно до 10.00.
кал тут вам не поможет - становитесь на колени перед нашей мамкой и просите.


Не понял, перед кем становиться?


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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:47

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:
  IMPRINTER написав:
  Искатель написав:Вопрос к знатокам.

Деньги на "Ультру" упали около 18:00. Сформировал и подтвердил платеж на другой банк в 18:04. Статус "Подтверждено".
Понимаю, что деньги уйдут завтра. Это нормально.
Смутило, что с карты ничего не списало. Т.е. на карте остаток, как и был.

Это так и должно быть? Просто раньше никогда не делал подобные платежи во внеоперационное время.

И второй вопрос. Каким поездом будет отправлен данный платеж? После 10:00 или возможны варианты?
Большое спасибо за ответы!


1. баланс должен был уменьшиться, возможно ошибка отображения остатка в МАБе - такое бывает часто - это все спокойно воспринимают уже в силу криворукости известной тут личности. Позвоните Алле спросите баланс - она говорит правильный.

2. будет отправлен в 10.00 по регламенту .. позеленеет примерно в 10:05 - но это не значит,0 что оно ушло уже ... бывает задержки на 1-2 часа в силу см. п 1.


А произошло то, что бывает, когда делаешь 10 дел одновременно ((((
Я по ошибке отправил платеж не с "Ультры", а с "Максимум Ворлд". На 16000 грн.
А у меня скоро РД.
Что делать?! (( Я в шоке. Это как-то можно отменить?
Он еще не ушел.
Никак. Я вон Аллу проспонсировал где-то на 500 грн, ибо деньги она спишет на день позже обычного.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:10

  Искатель написав:
  IMPRINTER написав:
  Искатель написав:Что делать?! (( Я в шоке. Это как-то можно отменить?


отменить вроде нельзя - можно изменить реквизиты - сделать это нужно до 10.00.
кал тут вам не поможет - становитесь на колени перед нашей мамкой и просите.


Не понял, перед кем становиться?

У меня был случай, что сразу после платежа с кредитки в операционное время, удалось убедить горячку платёж отменить. Правда было один раз и давно...
Как говорит Импринтер - срочно звоните...
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:20

Stringer

давно мне тоже удавалось отменить. но в последнее время вроде можно тока заменить реквизиты.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:23

  IMPRINTER написав:Stringer

давно мне тоже удавалось отменить. но в последнее время вроде можно тока заменить реквизиты.


Надо же зарабатывать банку :)
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