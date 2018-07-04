Искатель написав:В общем, погасил по номеру счета саму сумму, перебросив с "Ультры" на "Максимум Ворлд" и добавил со "Сберегательного" на комиссию, подогнав под нужную сумму. Проведется это уже завтра, как мне сказали. И утешили, что благодаря тому, что быстро погасил, я влетел только на комиссию, а так бы еще начали насчитывать %, т.к. это считается как снятие наличных и в грейс(!) не входит.
что бы не капали проценты карту нужно гасить в ноль без учета рассрочек. надеюсь именно так и загасили. иначе будут тикать проценты.
Да, так и сделал, спасибо.
Вопрос ко всем: как установить лимит на кредитную карту на один платеж? Лимит,который снимался бы только звонком на горячую линию? Как защитить себя от подобных ошибок в будущем?
И, как я понял, настроить МАБ, чтобы шаблоны не отображались на картах, с которых я не плачу, невозможно, да? Или можно запретить платеж в СЭП (по реквизитам) с кредитной карты?
Как-то же можно настроить защиту от дурака, а?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель не знаю как у других но у аллы следующая логика шаблонов. 1. они создаются для всего - кредиток, дебеток, р/с 2. в шаблоне запоминается только куда платить. 3. откуда шаблон вызвали тот источник платежа и подставится. 4. если платите из раздела шаблоны то источник платежа подставляется указанный сверху. по умолчанию тянется при входе в этот раздел из настройки МАБа основная карта.
ЗЫ я что бы не забывать в разделе шаблоны перекинуть вверху источник платежа (так как тоже был раз чуть не нарвался - на этапе смс меня что то остановило) завел правило заходить в источник платежа сначала и уже оттуда вызывать шаблон.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 04 лип, 2018 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Искатель написав:[ И, как я понял, настроить МАБ, чтобы шаблоны не отображались на картах, с которых я не плачу, невозможно, да? Или можно запретить платеж в СЭП (по реквизитам) с кредитной карты?
Как-то же можно настроить защиту от дурака, а?
При каждой следующей оплате вспоминайте сумму сегодняшней комиссии. ) У себя кредитку в самый низ экрана убрал. Так по мне вроде меньше шансов лоханутся.
Хороший совет, серьезно Запомнил этот случай, хорошо запомнил. И все же... как-то можно настроить лимит по кредитке, чтобы на большую сумму хоть среагировало? Или как-то отключить программно возможность платить по реквизитам: понятно же, что с кредитки я не буду такой платеж делать?
А вообще... вот эти шаблоны сделаны так, чтобы ловить невнимательных. Мне так и сказал сотрудник на ГЛ: "Вы не один такой. Постоянно кто-то ошибается" Т.е банк сознательно сделал такую вещь, чтобы люди попадались. Это как проволоку натянуть над землей, чтобы цеплялись и падали. Противно...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html