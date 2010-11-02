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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57605761576257635764>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:34

  mephala написав:
  Искатель написав:В общем, погасил по номеру счета саму сумму, перебросив с "Ультры" на "Максимум Ворлд" и добавил со "Сберегательного" на комиссию, подогнав под нужную сумму.
Проведется это уже завтра, как мне сказали. И утешили, что благодаря тому, что быстро погасил, я влетел только на комиссию, а так бы еще начали насчитывать %, т.к. это считается как снятие наличных и в грейс(!) не входит.

что бы не капали проценты карту нужно гасить в ноль без учета рассрочек.
надеюсь именно так и загасили. иначе будут тикать проценты.


Да, так и сделал, спасибо.

Вопрос ко всем: как установить лимит на кредитную карту на один платеж? Лимит,который снимался бы только звонком на горячую линию?
Как защитить себя от подобных ошибок в будущем?

И, как я понял, настроить МАБ, чтобы шаблоны не отображались на картах, с которых я не плачу, невозможно, да?
Или можно запретить платеж в СЭП (по реквизитам) с кредитной карты?

Как-то же можно настроить защиту от дурака, а?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:38

Re: Альфа-Банк

Ответ прост. Никак.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:43

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Как защитить себя от подобных ошибок в будущем?

Я вижу только одну полумеру - установить для таких карт бросающуюся в глаза иконку, чтобы вовремя замечать ошибку.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:46

Искатель
не знаю как у других но у аллы следующая логика шаблонов.
1. они создаются для всего - кредиток, дебеток, р/с
2. в шаблоне запоминается только куда платить.
3. откуда шаблон вызвали тот источник платежа и подставится.
4. если платите из раздела шаблоны то источник платежа подставляется указанный сверху. по умолчанию тянется при входе в этот раздел из настройки МАБа основная карта.

ЗЫ
я что бы не забывать в разделе шаблоны перекинуть вверху источник платежа (так как тоже был раз чуть не нарвался - на этапе смс меня что то остановило) завел правило заходить в источник платежа сначала и уже оттуда вызывать шаблон.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 04 лип, 2018 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:49

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:[
И, как я понял, настроить МАБ, чтобы шаблоны не отображались на картах, с которых я не плачу, невозможно, да?
Или можно запретить платеж в СЭП (по реквизитам) с кредитной карты?

Как-то же можно настроить защиту от дурака, а?


При каждой следующей оплате вспоминайте сумму сегодняшней комиссии. )
У себя кредитку в самый низ экрана убрал. Так по мне вроде меньше шансов лоханутся.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:02

  Aps написав:
Искатель написав:[
И, как я понял, настроить МАБ, чтобы шаблоны не отображались на картах, с которых я не плачу, невозможно, да?
Или можно запретить платеж в СЭП (по реквизитам) с кредитной карты?

Как-то же можно настроить защиту от дурака, а?


При каждой следующей оплате вспоминайте сумму сегодняшней комиссии. )
У себя кредитку в самый низ экрана убрал. Так по мне вроде меньше шансов лоханутся.


Хороший совет, серьезно :)
Запомнил этот случай, хорошо запомнил.
И все же... как-то можно настроить лимит по кредитке, чтобы на большую сумму хоть среагировало?
Или как-то отключить программно возможность платить по реквизитам: понятно же, что с кредитки я не буду такой платеж делать?

А вообще... вот эти шаблоны сделаны так, чтобы ловить невнимательных. Мне так и сказал сотрудник на ГЛ: "Вы не один такой. Постоянно кто-то ошибается"
Т.е банк сознательно сделал такую вещь, чтобы люди попадались. Это как проволоку натянуть над землей, чтобы цеплялись и падали.
Противно...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:07

  Искатель написав:А вообще... вот эти шаблоны сделаны так, чтобы ловить невнимательных. Мне так и сказал сотрудник на ГЛ: "Вы не один такой. Постоянно кто-то ошибается"

ну я себе настроил и больше даже намека не было на ошибку...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:17

Re: Альфа-Банк

Вопрос к тем, кто менял тариф по кредитке!
РД - 24 число.
Была карта с тарифом "Максимум World", 23 июня получил в отделении карту с тарифом "Эко-Максимум", старую карту деактивировали, новую активировали.
24 июня поменялся тариф. Были покупки в течение всего месяца.

Вопрос такой - кешбек за "Максимум" (операции до 23 июня) должен был мне упасть на карту? Это ж как бы логично, но до сих пор не упал) Или уже все эко-бонусами выдадут за июнь?
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:32

  Искатель написав:
  Stringer написав:У меня был случай, что сразу после платежа с кредитки в операционное время, удалось убедить горячку платёж отменить. Правда было один раз и давно...
Как говорит Импринтер - срочно звоните...


Естественно, срочно позвонил. Полчаса милой беседы с мальчиком на горячей линии: "... Нет, ничего сделать не можем. Нет, сторнировать никак нельзя... Комиссия уже списалась, вернуть нельзя" и все такое.

В общем, погасил по номеру счета саму сумму, перебросив с "Ультры" на "Максимум Ворлд" и добавил со "Сберегательного" на комиссию, подогнав под нужную сумму.
Проведется это уже завтра, как мне сказали. И утешили, что благодаря тому, что быстро погасил, я влетел только на комиссию, а так бы еще начали насчитывать %, т.к. это считается как снятие наличных и в грейс(!) не входит.

Единственное, что я думаю: а теперь мне случайно не надо все гасить в ноль? Т.к. у меня там еще 6 рассрочек висит? Или они никаким краем сюда? С учетом рассрочек (без этой суммы) я уже в минимальный плюс вышел.
А был бы ЭКО-МАКСИМУМ, то 4% не взяли б.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:35

Re: Альфа-Банк

Взяли б. Для МАБа пофиг тариф.
Я вот за свои взлетаю завтра на 0.5к потому что алла затянула со списаниями, коза драная.
Свинорыл 80lvl
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