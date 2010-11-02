Искатель написав:

Stringer написав: У меня был случай, что сразу после платежа с кредитки в операционное время, удалось убедить горячку платёж отменить. Правда было один раз и давно...

Как говорит Импринтер - срочно звоните... У меня был случай, что сразу после платежа с кредитки в операционное время, удалось убедить горячку платёж отменить. Правда было один раз и давно...Как говорит Импринтер - срочно звоните...

Естественно, срочно позвонил. Полчаса милой беседы с мальчиком на горячей линии: "... Нет, ничего сделать не можем. Нет, сторнировать никак нельзя... Комиссия уже списалась, вернуть нельзя" и все такое.В общем, погасил по номеру счета саму сумму, перебросив с "Ультры" на "Максимум Ворлд" и добавил со "Сберегательного" на комиссию, подогнав под нужную сумму.Проведется это уже завтра, как мне сказали. И утешили, что благодаря тому, что быстро погасил, я влетел только на комиссию, а так бы еще начали насчитывать %, т.к. это считается как снятие наличных и в грейс(!) не входит.Единственное, что я думаю: а теперь мне случайно не надо все гасить в ноль? Т.к. у меня там еще 6 рассрочек висит? Или они никаким краем сюда? С учетом рассрочек (без этой суммы) я уже в минимальный плюс вышел.