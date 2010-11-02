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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 20:39
cdj2 написав:
Взяли б. Для МАБа пофиг тариф.
Я вот за свои взлетаю завтра на 0.5к потому что алла затянула со списаниями, коза драная.
Точно, п. 29.1 тарифу
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 04 лип, 2018 20:39
BBC написав:
А был бы ЭКО-МАКСИМУМ, то 4% не взяли б.
взяли бы еще и как .. то за п2п не взяли бы ...за любою операцию в мабе перевода со всех типов кредиток комисс 4% - хоть сэп хоть между своими
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Додано: Сер 04 лип, 2018 20:39
mephala написав: Искатель написав:
А вообще... вот эти шаблоны сделаны так, чтобы ловить невнимательных. Мне так и сказал сотрудник на ГЛ: "Вы не один такой. Постоянно кто-то ошибается"
ну я себе настроил и больше даже намека не было на ошибку...
Искатель,
этот нехитрый промысел приносят алле верных ... тыс. грн в месяц.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 20:44
Искатель написав:
И, как я понял, настроить МАБ, чтобы шаблоны не отображались на картах, с которых я не плачу, невозможно, да?
Я свернул отображение всех Кредиток.
Если нуна посмотреть выписку, то разворачиваю, смотрю и опять сворачиваю. Дисциплинирует. Знаю десятка два случаев када новички СЭП с кредитки отправляют
Альфе об этом говорили еще года 2 до войны, када у них был отдельный сайт, де они собирали идеи по различным улучшениям своих продуктов, в т.ч. и МАБа. Там предлагали сделать возможность вкл/выкл полосы горячих иконок для каждой карты, сделать доп. пердупредилку если идет оплата за кредитные с отображением удерживаемой комисс.
Кстати в мобильной апликухе это ещё большая проблема, т.к. там оч. легко можно влажным пальцем выбрать не тот счет или шаблон в самый последний момент
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 04 лип, 2018 20:50
В субботу РД по Максимуму, долг без рассрочек всего 2080 грн. Сколько нужно провести по счету в пятницу с учётом новых копеек?
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 20:55
2XL написав:
В субботу РД по Максимуму, долг без рассрочек всего 2080 грн. Сколько нужно провести по счету в пятницу с учётом новых копеек?
Вводите 2100. Все равно 20 грн скушают рассрочки.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:03
2XL написав:
В субботу РД по Максимуму, долг без рассрочек всего 2080 грн. Сколько нужно провести по счету в пятницу с учётом новых копеек?
Оте копейки считаются по долгу(без рассрочек) за прошлый период. Т.е. не вот за эти 2080, а зо то, шо было до этого мес назад. Например было 7456грн, тогда 0.01% будет = 7456*0,01%/12 +2коп(подстраховка) = 8 коп. Вот я бы под РКО и внес 2080,08
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:13
clientage написав: 2XL написав:
В субботу РД по Максимуму, долг без рассрочек всего 2080 грн. Сколько нужно провести по счету в пятницу с учётом новых копеек?
Оте копейки считаются по долгу(без рассрочек) за прошлый период. Т.е. не вот за эти 2080, а зо то, шо было до этого мес назад. Например было 7456грн, тогда 0.01% будет = 7456*0,01%/12 +2коп(подстраховка) = 8 коп. Вот я бы под РКО и внес 2080,08
Шановні клієнти!
Інформація для клієнтів 19 червня 2018 - 18:07
Повідомляємо Вас про те, що з 19.07.2018 року в силу вступають зміни до Тарифів по Кредитним картками. Звертаємо Вашу увагу, що з 19.07.2018 року щомісячна комісія за обслуговування картки буде нараховуватися на заборгованість, яка включає санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість та нараховані відсотки за поточний розрахунковий період.
PS
мы говорим про это изменение или про разные?
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mephala
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:15
Приходил кому нибудь кешбек по летней акции? Мне пришел в размере, чуть больше 2%, хотя обещали 10%. Оформил заявку, сказали - будут разбираться.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:21
IMPRINTER написав: BBC написав:
А был бы ЭКО-МАКСИМУМ, то 4% не взяли б.
взяли бы еще и как .. то за п2п не взяли бы ...за любою операцию в мабе перевода со всех типов кредиток комисс 4% - хоть сэп хоть между своими
по шаблонам аллы если платить то тоже не берут с кредитных процент
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