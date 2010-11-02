RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5761576257635764

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:22

  mephala написав:
  clientage написав:
  2XL написав:В субботу РД по Максимуму, долг без рассрочек всего 2080 грн. Сколько нужно провести по счету в пятницу с учётом новых копеек?

Оте копейки считаются по долгу(без рассрочек) за прошлый период. Т.е. не вот за эти 2080, а зо то, шо было до этого мес назад. Например было 7456грн, тогда 0.01% будет = 7456*0,01%/12 +2коп(подстраховка) = 8 коп. Вот я бы под РКО и внес 2080,08 :)

Шановні клієнти!
Інформація для клієнтів 19 червня 2018 - 18:07
Повідомляємо Вас про те, що з 19.07.2018 року в силу вступають зміни до Тарифів по Кредитним картками. Звертаємо Вашу увагу, що з 19.07.2018 року щомісячна комісія за обслуговування картки буде нараховуватися на заборгованість, яка включає санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість та нараховані відсотки за поточний розрахунковий період.

PS
мы говорим про это изменение или про разные?

Я про эти грю, от про ту часть, которая тут обозначена как "нараховані відсотки за поточний розрахунковий період" в части 0.01% за пользование кредлимитом. Там еще есть и 26% за обнал кредитных с Эко-карты, например.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24827
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:28

clientage
1) ну так изменение вступает в силу с 19-07-2018
как оно будет работать в этих выхах?
2) написано же текущий период. почему решили брать для вычисления процентов прошлый?

ЗЫ
и я таки надеюсь что %% по кредитной линии не нужно будет считать а покажет так само как и %% по наличке. хотя это только предположения. ХЗ как оно будет.
mephala
 
Повідомлень: 3200
З нами з: 07.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:38

  mephala написав:clientage
1) ну так изменение вступает в силу с 19-07-2018
как оно будет работать в этих выхах?
2) написано же текущий период. почему решили брать для вычисления процентов прошлый?

Патамуша оте 0.01% Альфа всегда считала за прошлый период. Чо вдрух она регламент поменяет и как выровняет новую границу -- возьмет сразу за 2 последних периода?
Вы вот ради интереса не попользуйтель 8) один период кредиткой и увидете, шо полюбэ спишут копейки по 0.01%. И за шо? А вот мало кто обращает внимание, шо за сааамый первый РП 0.01% в РД удержано не было...и с Рассрочками 1й РД мимо кассы, прално? Эт особенность биллинга Альфы :) И здесь уже на первый план выступает ритмичность пользования кредлимитом, есть лимит в каждый РП выбирается относительно одинаково, ну по 10К, например, то списывают все время по 8 коп, а если один месяц 2К, а второй 10К, то вот тут мона и попасть в когтистые лапы смузистофф.
:idea: Легче просто накинуть +10коп на каждые 10к лимита, а то и 1грн на погашение под РКО.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24827
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:45

clientage
ну ниГнаю. алка пишет что текущий :mrgreen:
нада будет действительно проверить.
но по поводу даты так и не ответили...
mephala
 
Повідомлень: 3200
З нами з: 07.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:49

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:но по поводу даты так и не ответили...

ну ждемс 19/07, а до этого по старинке
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24827
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5761576257635764
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, imlex, WachtAmRhein і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1301, 1302, 1303
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13028 2524185
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 23:23
BBC
Идея Банк 1 ... 1519, 1520, 1521
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15204 2162578
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 22:17
wig
Банк Глобус 1 ... 353, 354, 355
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3546 488083
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 21:02
keep

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7758)
05.07.2018 00:34
Squeeze-out (314)
05.07.2018 00:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.