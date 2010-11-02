Додано: Сер 04 лип, 2018 21:38

mephala написав: clientage

1) ну так изменение вступает в силу с 19-07-2018

как оно будет работать в этих выхах?

2) написано же текущий период. почему решили брать для вычисления процентов прошлый? 1) ну так изменение вступает в силу с 19-07-2018как оно будет работать в этих выхах?2) написано же текущий период. почему решили брать для вычисления процентов прошлый?

Патамуша оте 0.01% Альфа всегда считала за прошлый период. Чо вдрух она регламент поменяет и как выровняет новую границу -- возьмет сразу за 2 последних периода?Вы вот ради интереса не попользуйтельодин период кредиткой и увидете, шо полюбэ спишут копейки по 0.01%. И за шо? А вот мало кто обращает внимание, шо за сааамый первый РП 0.01% в РД удержано не было...и с Рассрочками 1й РД мимо кассы, прално? Эт особенность биллинга АльфыИ здесь уже на первый план выступает ритмичность пользования кредлимитом, есть лимит в каждый РП выбирается относительно одинаково, ну по 10К, например, то списывают все время по 8 коп, а если один месяц 2К, а второй 10К, то вот тут мона и попасть в когтистые лапы смузистофф.Легче просто накинуть +10коп на каждые 10к лимита, а то и 1грн на погашение под РКО.