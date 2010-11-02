2XL написав:В субботу РД по Максимуму, долг без рассрочек всего 2080 грн. Сколько нужно провести по счету в пятницу с учётом новых копеек?
Оте копейки считаются по долгу(без рассрочек) за прошлый период. Т.е. не вот за эти 2080, а зо то, шо было до этого мес назад. Например было 7456грн, тогда 0.01% будет = 7456*0,01%/12 +2коп(подстраховка) = 8 коп. Вот я бы под РКО и внес 2080,08
Шановні клієнти! Інформація для клієнтів 19 червня 2018 - 18:07 Повідомляємо Вас про те, що з 19.07.2018 року в силу вступають зміни до Тарифів по Кредитним картками. Звертаємо Вашу увагу, що з 19.07.2018 року щомісячна комісія за обслуговування картки буде нараховуватися на заборгованість, яка включає санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість та нараховані відсотки за поточний розрахунковий період.
PS мы говорим про это изменение или про разные?
Я про эти грю, от про ту часть, которая тут обозначена как "нараховані відсотки за поточний розрахунковий період" в части 0.01% за пользование кредлимитом. Там еще есть и 26% за обнал кредитных с Эко-карты, например.
mephala написав:clientage 1) ну так изменение вступает в силу с 19-07-2018 как оно будет работать в этих выхах? 2) написано же текущий период. почему решили брать для вычисления процентов прошлый?
Патамуша оте 0.01% Альфа всегда считала за прошлый период. Чо вдрух она регламент поменяет и как выровняет новую границу -- возьмет сразу за 2 последних периода? Вы вот ради интереса не попользуйтель один период кредиткой и увидете, шо полюбэ спишут копейки по 0.01%. И за шо? А вот мало кто обращает внимание, шо за сааамый первый РП 0.01% в РД удержано не было...и с Рассрочками 1й РД мимо кассы, прално? Эт особенность биллинга Альфы И здесь уже на первый план выступает ритмичность пользования кредлимитом, есть лимит в каждый РП выбирается относительно одинаково, ну по 10К, например, то списывают все время по 8 коп, а если один месяц 2К, а второй 10К, то вот тут мона и попасть в когтистые лапы смузистофф. Легче просто накинуть +10коп на каждые 10к лимита, а то и 1грн на погашение под РКО.