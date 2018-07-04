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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5761576257635764

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:22

  mephala написав:
  clientage написав:
  2XL написав:В субботу РД по Максимуму, долг без рассрочек всего 2080 грн. Сколько нужно провести по счету в пятницу с учётом новых копеек?

Оте копейки считаются по долгу(без рассрочек) за прошлый период. Т.е. не вот за эти 2080, а зо то, шо было до этого мес назад. Например было 7456грн, тогда 0.01% будет = 7456*0,01%/12 +2коп(подстраховка) = 8 коп. Вот я бы под РКО и внес 2080,08 :)

Шановні клієнти!
Інформація для клієнтів 19 червня 2018 - 18:07
Повідомляємо Вас про те, що з 19.07.2018 року в силу вступають зміни до Тарифів по Кредитним картками. Звертаємо Вашу увагу, що з 19.07.2018 року щомісячна комісія за обслуговування картки буде нараховуватися на заборгованість, яка включає санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість та нараховані відсотки за поточний розрахунковий період.

PS
мы говорим про это изменение или про разные?

Я про эти грю, от про ту часть, которая тут обозначена как "нараховані відсотки за поточний розрахунковий період" в части 0.01% за пользование кредлимитом. Там еще есть и 26% за обнал кредитных с Эко-карты, например.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:28

clientage
1) ну так изменение вступает в силу с 19-07-2018
как оно будет работать в этих выхах?
2) написано же текущий период. почему решили брать для вычисления процентов прошлый?

ЗЫ
и я таки надеюсь что %% по кредитной линии не нужно будет считать а покажет так само как и %% по наличке. хотя это только предположения. ХЗ как оно будет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:38

  mephala написав:clientage
1) ну так изменение вступает в силу с 19-07-2018
как оно будет работать в этих выхах?
2) написано же текущий период. почему решили брать для вычисления процентов прошлый?

Патамуша оте 0.01% Альфа всегда считала за прошлый период. Чо вдрух она регламент поменяет и как выровняет новую границу -- возьмет сразу за 2 последних периода?
Вы вот ради интереса не попользуйтель 8) один период кредиткой и увидете, шо полюбэ спишут копейки по 0.01%. И за шо? А вот мало кто обращает внимание, шо за сааамый первый РП 0.01% в РД удержано не было...и с Рассрочками 1й РД мимо кассы, прално? Эт особенность биллинга Альфы :) И здесь уже на первый план выступает ритмичность пользования кредлимитом, есть лимит в каждый РП выбирается относительно одинаково, ну по 10К, например, то списывают все время по 8 коп, а если один месяц 2К, а второй 10К, то вот тут мона и попасть в когтистые лапы смузистофф.
:idea: Легче просто накинуть +10коп на каждые 10к лимита, а то и 1грн на погашение под РКО.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:45

clientage
ну ниГнаю. алка пишет что текущий :mrgreen:
нада будет действительно проверить.
но по поводу даты так и не ответили...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:49

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:но по поводу даты так и не ответили...

ну ждемс 19/07, а до этого по старинке
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 00:04

Re: Альфа-Банк

Хорошо, сейчас лишнее съест рассрочка. А если рассрочки не будет зачем тратить оставшуюся разницу, как писали пополнить на телефон что бы не осталось своих? Если кб и рассрочка присутствуют даже если операция проводится частично со своими? Просто гасить немного больше долга и всех делов, на будущее. Не?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 04:59

Re: Альфа-Банк

Мне пришёл отдельной проводкой, т. е. два зачисления кешбека.
Порт написав:Приходил кому нибудь кешбек по летней акции? Мне пришел в размере, чуть больше 2%, хотя обещали 10%. Оформил заявку, сказали - будут разбираться.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 05:20

Уважаемый представитель "Альфа-банка"!

События вчерашнего дня до сих пор бередят душу, поэтому не могу не оставить Вам "официальное" письмо-обращение!
1.Считаю, что в интернет-банке "My Alpha-bank" специально, сознательно заложена разработчиками возможность ошибки для клиентов, заключающаяся в том, что:
- шаблоны платежей отображаются для всех карт, а не только для тех, для которых они настроены;
- при платеже с кредитной карты не выдается ни одного сообщения о том, что будет взята комиссия! При этом любой уважающий себя банк настраивает подобные сообщения везде, где комиссия берется;
- при отправке платежа через систему СЭП с кредитной карты не выдается никакого предупреждения об этом.

2. Платеж, сформированный во внеурочное (нерабочее) время и еще не отправленный "наружу" (на другой банк) , может и должен быть сторнирован, т.к. сумма для платежа не списана с карты, а лишь заблокирована.
Но Ваш банк (по словам работников горячей линии) не делает подобные сторно-операции. Хотя я обратился в банк через 10 минут после того, как ошибочный платеж был сформирован. Это говорит лишь об одном: банк занимается мелким мародерством, зарабатывая на ошибках клиентов. И держится за сумму нечаянно упавшей ему на счет комиссии, наплевав на отношение клиентов.

Технически несложно было на уровне головного банка (при обращении в техподдержку) произвести сторно платежа с разблокированием суммы. Утверждаю это, как технический банковский специалист в прошлом.
Вместо этого было предложено сначала отправить деньги на другой банк, а затем(!!!) обратиться в другой банк с просьбой вернуть эти деньги.

3. Подобное поведение банка расцениваю не только, как НЕКЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЕ, а скорее АНТИКЛИЕНТСКОЕ.
Со своей стороны буду всячески распространять информацию о том, как "Альфа" мародерничает, зарабатывая на мелких ошибках и опечатках клиентов, даже вовремя замеченных.

4. Невнесение в срочном порядке доработок в интернет-банк с целью исключить в дальнейшем возможность подобных ошибок буду расценивать, как признание банком своей вины в мародерстве и мелком воровстве.
Благодарю за внимание!

К сожалению, сегодня улетаю и ответить на Ваш ответ смогу лишь через 10 дней.
Идентифицировать меня несложно, думаю, Вы уже знаете, кто пишет под ником Искатель.
Если нет... проверьте, кто вчера делал проводки на 15975 грн сначала с карты Максимум Ворлд, а затем срочно перебрасывал на нее сумму с карты "Ультра".
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 07:03

Re: Альфа-Банк

Комис указывать надо обязательно. Предупреждение большими красными буквами. При этом снятие комиса- после проводки по счету.
Отмена платежа также должна иметь место. Хотя бы в пределах 15 минут.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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