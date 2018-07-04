2XL написав:В субботу РД по Максимуму, долг без рассрочек всего 2080 грн. Сколько нужно провести по счету в пятницу с учётом новых копеек?
Оте копейки считаются по долгу(без рассрочек) за прошлый период. Т.е. не вот за эти 2080, а зо то, шо было до этого мес назад. Например было 7456грн, тогда 0.01% будет = 7456*0,01%/12 +2коп(подстраховка) = 8 коп. Вот я бы под РКО и внес 2080,08
Шановні клієнти! Інформація для клієнтів 19 червня 2018 - 18:07 Повідомляємо Вас про те, що з 19.07.2018 року в силу вступають зміни до Тарифів по Кредитним картками. Звертаємо Вашу увагу, що з 19.07.2018 року щомісячна комісія за обслуговування картки буде нараховуватися на заборгованість, яка включає санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість та нараховані відсотки за поточний розрахунковий період.
PS мы говорим про это изменение или про разные?
Я про эти грю, от про ту часть, которая тут обозначена как "нараховані відсотки за поточний розрахунковий період" в части 0.01% за пользование кредлимитом. Там еще есть и 26% за обнал кредитных с Эко-карты, например.
mephala написав:clientage 1) ну так изменение вступает в силу с 19-07-2018 как оно будет работать в этих выхах? 2) написано же текущий период. почему решили брать для вычисления процентов прошлый?
Патамуша оте 0.01% Альфа всегда считала за прошлый период. Чо вдрух она регламент поменяет и как выровняет новую границу -- возьмет сразу за 2 последних периода? Вы вот ради интереса не попользуйтель один период кредиткой и увидете, шо полюбэ спишут копейки по 0.01%. И за шо? А вот мало кто обращает внимание, шо за сааамый первый РП 0.01% в РД удержано не было...и с Рассрочками 1й РД мимо кассы, прално? Эт особенность биллинга Альфы И здесь уже на первый план выступает ритмичность пользования кредлимитом, есть лимит в каждый РП выбирается относительно одинаково, ну по 10К, например, то списывают все время по 8 коп, а если один месяц 2К, а второй 10К, то вот тут мона и попасть в когтистые лапы смузистофф. Легче просто накинуть +10коп на каждые 10к лимита, а то и 1грн на погашение под РКО.
Хорошо, сейчас лишнее съест рассрочка. А если рассрочки не будет зачем тратить оставшуюся разницу, как писали пополнить на телефон что бы не осталось своих? Если кб и рассрочка присутствуют даже если операция проводится частично со своими? Просто гасить немного больше долга и всех делов, на будущее. Не?
События вчерашнего дня до сих пор бередят душу, поэтому не могу не оставить Вам "официальное" письмо-обращение! 1.Считаю, что в интернет-банке "My Alpha-bank" специально, сознательно заложена разработчиками возможность ошибки для клиентов, заключающаяся в том, что: - шаблоны платежей отображаются для всех карт, а не только для тех, для которых они настроены; - при платеже с кредитной карты не выдается ни одного сообщения о том, что будет взята комиссия! При этом любой уважающий себя банк настраивает подобные сообщения везде, где комиссия берется; - при отправке платежа через систему СЭП с кредитной карты не выдается никакого предупреждения об этом.
2. Платеж, сформированный во внеурочное (нерабочее) время и еще не отправленный "наружу" (на другой банк) , может и должен быть сторнирован, т.к. сумма для платежа не списана с карты, а лишь заблокирована. Но Ваш банк (по словам работников горячей линии) не делает подобные сторно-операции. Хотя я обратился в банк через 10 минут после того, как ошибочный платеж был сформирован. Это говорит лишь об одном: банк занимается мелким мародерством, зарабатывая на ошибках клиентов. И держится за сумму нечаянно упавшей ему на счет комиссии, наплевав на отношение клиентов.
Технически несложно было на уровне головного банка (при обращении в техподдержку) произвести сторно платежа с разблокированием суммы. Утверждаю это, как технический банковский специалист в прошлом. Вместо этого было предложено сначала отправить деньги на другой банк, а затем(!!!) обратиться в другой банк с просьбой вернуть эти деньги.
3. Подобное поведение банка расцениваю не только, как НЕКЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЕ, а скорее АНТИКЛИЕНТСКОЕ. Со своей стороны буду всячески распространять информацию о том, как "Альфа" мародерничает, зарабатывая на мелких ошибках и опечатках клиентов, даже вовремя замеченных.
4. Невнесение в срочном порядке доработок в интернет-банк с целью исключить в дальнейшем возможность подобных ошибок буду расценивать, как признание банком своей вины в мародерстве и мелком воровстве. Благодарю за внимание!
К сожалению, сегодня улетаю и ответить на Ваш ответ смогу лишь через 10 дней. Идентифицировать меня несложно, думаю, Вы уже знаете, кто пишет под ником Искатель. Если нет... проверьте, кто вчера делал проводки на 15975 грн сначала с карты Максимум Ворлд, а затем срочно перебрасывал на нее сумму с карты "Ультра".
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html