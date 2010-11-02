Додано: Чет 05 лип, 2018 10:06

Искатель написав: 1.Считаю, что в интернет-банке "My Alpha-bank" специально, сознательно заложена разработчиками возможность ошибки для клиентов, заключающаяся в том, что:

- шаблоны платежей отображаются для всех карт, а не только для тех, для которых они настроены; 1.Считаю, что в интернет-банке "My Alpha-bank" специально, сознательно заложена разработчиками возможность ошибки для клиентов, заключающаяся в том, что:- шаблоны платежей отображаются для всех карт, а не только для тех, для которых они настроены;

настройка шаблона для каждой карты отдельно это ограничение гибкости использования шаблонов.у аллы нет такого понятия что шаблон настроен для какой то карты.шаблон запоминает в себе только куда вы платите.а уже реквизиты источника платежа подставляются динамично в момент вызова шаблона и зависит откуда его вызвали (кредитка, дебетка, текущий счет) или какая карта указана сверху когда находитесь в разделе Платежи или Шаблоны. как по мне это удобно.боитесь что случайно промажете в списке карт - заходите платить из раздела шаблоны. предварительно настроив основной картой дебетку. в итоге всегда будете платить с дебетки по шаблонам если не выберете что то другое руками.PSа вот с тем что алла обязана предупреждать о комиссе и снимать его только в момент распределения по счету платежа с этим согласен на 100%