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Додано: Чет 05 лип, 2018 09:41
Re: Альфа-Банк
подскажите пожалуйста с зеленого банка USD со своей карты в Аллу можно с карты на карту перевести какие % по такому платежу будут?
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:51
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:06
настройка шаблона для каждой карты отдельно это ограничение гибкости использования шаблонов.
у аллы нет такого понятия что шаблон настроен для какой то карты.
шаблон запоминает в себе только куда вы платите.
а уже реквизиты источника платежа подставляются динамично в момент вызова шаблона и зависит откуда его вызвали (кредитка, дебетка, текущий счет) или какая карта указана сверху когда находитесь в разделе Платежи или Шаблоны. как по мне это удобно.
боитесь что случайно промажете в списке карт - заходите платить из раздела шаблоны. предварительно настроив основной картой дебетку. в итоге всегда будете платить с дебетки по шаблонам если не выберете что то другое руками.
PS
а вот с тем что алла обязана предупреждать о комиссе и снимать его только в момент распределения по счету платежа с этим согласен на 100%
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:20
алла всегда предупреждает о комиссии ДО совершения платежа !!! если сэп делается с кредитки
все претензии выше - необоснованные.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 10:28
IMPRINTER
а че не сделать инфу о комиссе и на первой страничке?
и шрифт увеличить и сделать красным комиса?
канеш если человек вообще не читает то его ничто не спасет - но добавить акцентации можно было бы
ЗЫ
после вашего скрина теперь я вспомнил почему остановился на этапе смс и не заплатил с кредитки. и потом завел для себя систему перестраховок так как если бы не перечитал суммы а просто вбил данные смс то тоже бы попал.
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:40
а чего не сделать инфу слева, а не справа
а чего не сделать курсивом?
а чего ...
это не аргумент ... таких аргументов любой приведет сто штук - а чего так, а не иначе?
о комиссии банк предупреждает заранее - это факт ... до этого утверждалось, что НЕ предупреждает ... поэтому все ранее озвученные претензии были полностью необоснованные. человек реально ошибся и не увидел.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 10:52
Согласен, предупреждает
Но таки недостаточно чОтко. Мелкий шрифт в подвале договора тож о чем-то важном пердупреждает :)
И отдельному подразделению ̶с̶м̶у̶з̶и̶с̶т̶о̶в̶ Альфа-Диджитал таки стоит задуматься/изменить интерфейс отображения комисс. Например, просто выделить жирным красным строку с комисс
Кроме этого, было бы здорово, разрешить клиенту самостоятельно откл/вкл режим оплаты с кредитки и валютки, откл/вкл строку горячих шаблонов. Хай сделают отдельную пимпочку в Сервисах, делоффто
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:55
и в каком банке такое есть к примеру?
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:03
Система с сильно большим количеством настроек и пымпочек стает сложна в понимании для простого юзера. Не раз слышал от юзеров про другие проги - да там настроек тьма не буду пользоваться а вот та прога где две пымпочки моя любимая.
А вот выделить красным и размером побольше в этом смысл есть.
И писать нужно не только в окне где смс вводится а и где клиент сумму вносит - написал сумму и сразу ему перед носом красная большая сумма комисса.
Додано: Чет 05 лип, 2018 11:14
В др. банках по другому расставлены акценты/фокусы в ИБ
Там если выбираешь шаблон, то в нем уже указан счет отправителя. Т.е. есть возможность указать правильный счет раз и навсегда.
У Альфы (и я не знаю др. подобного решения) в шаблоне с гл. страницы в любой момент может быть подставлен любой счет отправителя. А т.к. на гл. странице МАБа все счета выглядят одинаково: мелко, много и почти одинаково, т.е. фокус выбора счета очень слабенький то ошибку совершить очень легко.
Кстати, один из (простых)вар-тов повышения релевантности это отказаться от горячих/избранных шаблонов на главной странице (во вкладке Шаблоны это нуна оставить ), а оставить юзеру доступ токо через вкладку Шаблоны. Там есть счет по умолчанию, а др. счета нуна выбирать явным образом. Ну и сами шаблоны боль-мень структуированы, шо позволяет быро найти нужный.
... делайте хоть что-нибудь!
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