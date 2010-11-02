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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5763576457655766

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:15

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:Кроме этого, было бы здорово, разрешить клиенту самостоятельно откл/вкл режим оплаты с кредитки


и в каком банке такое есть к примеру?

В др. банках по другому расставлены акценты/фокусы в ИБ
Там если выбираешь шаблон, то в нем уже указан счет отправителя. Т.е. есть возможность указать правильный счет раз и навсегда.
У Альфы (и я не знаю др. подобного решения) в шаблоне с гл. страницы в любой момент может быть подставлен любой счет отправителя. А т.к. на гл. странице МАБа все счета выглядят одинаково: мелко, много и почти одинаково, т.е. фокус выбора счета очень слабенький :) то ошибку совершить очень легко.
Кстати, один из (простых)вар-тов повышения релевантности это отказаться от горячих/избранных шаблонов на главной странице (во вкладке Шаблоны это нуна оставить :)), а оставить юзеру доступ токо через вкладку Шаблоны. Там есть счет по умолчанию, а др. счета нуна выбирать явным образом. Ну и сами шаблоны боль-мень структуированы, шо позволяет быро найти нужный.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:17

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:Система с сильно большим количеством настроек и пымпочек стает сложна в понимании для простого юзера.

Просто нужны настройки по умолчанию для пересичного и тонкая настройка для пытливого
У Альфы есть отдел ХУ-дезугнера, хай пашет :)
Он цыган весною проводил опрос-тестирование среди пытливых юзеров по поводу дизайна сайта и ИБ, презенты раздавал. А там стандарный ИБ от CS, правда уже сильно тюнингованый :)
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clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:23

  clientage написав:
  mephala написав:Система с сильно большим количеством настроек и пымпочек стает сложна в понимании для простого юзера.

Просто нужны настройки по умолчанию для пересичного и тонкая настройка для пытливого
У Альфы есть отдел ХУ-дезугнера, он все может :)


Ну интерфейс то дело такое. Хорошо конечно бы, но согласитесь что формально тут банк никому ничего не должен.
А вот то что нельзя этот платеж отменить никак это не гуд.
А если это какой то злоумышленик отправил СЭП. Почему клиент не может отменить платеж если он физически еще не ушел из банка :?:
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:27

clientage

дискутировать как лучше как хуже - это вопорос субъективный - вам лучше так, другому лучше сяк. Есть факт - Алла четко предупреждает о сумме комиссии заранее. До этого ультимативно утверждалось, что она этого не делает.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:34

Re: Альфа-Банк

  Aps написав:А вот то что нельзя этот платеж отменить никак это не гуд.
А если это какой то злоумышленик отправил СЭП. Почему клиент не может отменить платеж если он физически еще не ушел из банка

В ДКБО (и не тока у Альфы) есть упоминание, шо есть введен ОТП-пароль подтверждения платежа (оте 4 циферки), то значит клиент "подписал платежку и передал в банк на выполнение". Др. дело, шо по бумажным платёжкам у клиента, согласно нормам/правилам БС есть 15мин на отмену подобных действий, шо называется не отходя от кассы.
Вот просунули вы платёжку в окошко кассы, кассир ввела ордерок и грит: с вас 400грн комисс! А вы в ответ: нее, тада вертайте взад.
А даже, более того, вы уже заплатили оте 400грн, взяли сдачу, а тут жена из под руки: идиооот, за шо там оте 400, мы через ИБ нашару заплатим. И Вы сразу кассиру: прошу аннулировать платежку. И он скрепя зубами, иногда и свызовом нач. отд. таки вертает платёжку взад :) :)
Востаннє редагувалось clientage в Чет 05 лип, 2018 11:35, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:34

2 возмущенные

Хватит уже просьб, отключение СВВ уже выпиляли.
А то по просьбам выпилят и СЕП платежи, потому что опасно.

Банк должен давать максимум возможностей.
А пользователь должен разбиратся в инструменте. Ибо нех..й.

Комиссию показали, источник платежа показали, смску попросили - что еще надо?

Как в винде - 3 раза спросить "а вы точно уверены?"
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:36

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:что еще надо?

надо ещё дать возможность все это рассмотреть, предоствив нормальный интерфейс :P
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clientage
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