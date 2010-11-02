clientage написав:Кроме этого, было бы здорово, разрешить клиенту самостоятельно откл/вкл режим оплаты с кредитки
и в каком банке такое есть к примеру?
В др. банках по другому расставлены акценты/фокусы в ИБ Там если выбираешь шаблон, то в нем уже указан счет отправителя. Т.е. есть возможность указать правильный счет раз и навсегда. У Альфы (и я не знаю др. подобного решения) в шаблоне с гл. страницы в любой момент может быть подставлен любой счет отправителя. А т.к. на гл. странице МАБа все счета выглядят одинаково: мелко, много и почти одинаково, т.е. фокус выбора счета очень слабенький то ошибку совершить очень легко. Кстати, один из (простых)вар-тов повышения релевантности это отказаться от горячих/избранных шаблонов на главной странице (во вкладке Шаблоны это нуна оставить ), а оставить юзеру доступ токо через вкладку Шаблоны. Там есть счет по умолчанию, а др. счета нуна выбирать явным образом. Ну и сами шаблоны боль-мень структуированы, шо позволяет быро найти нужный.
mephala написав:Система с сильно большим количеством настроек и пымпочек стает сложна в понимании для простого юзера.
Просто нужны настройки по умолчанию для пересичного и тонкая настройка для пытливого У Альфы есть отдел ХУ-дезугнера, хай пашет Он цыган весною проводил опрос-тестирование среди пытливых юзеров по поводу дизайна сайта и ИБ, презенты раздавал. А там стандарный ИБ от CS, правда уже сильно тюнингованый
mephala написав:Система с сильно большим количеством настроек и пымпочек стает сложна в понимании для простого юзера.
Просто нужны настройки по умолчанию для пересичного и тонкая настройка для пытливого У Альфы есть отдел ХУ-дезугнера, он все может
Ну интерфейс то дело такое. Хорошо конечно бы, но согласитесь что формально тут банк никому ничего не должен. А вот то что нельзя этот платеж отменить никак это не гуд. А если это какой то злоумышленик отправил СЭП. Почему клиент не может отменить платеж если он физически еще не ушел из банка
дискутировать как лучше как хуже - это вопорос субъективный - вам лучше так, другому лучше сяк. Есть факт - Алла четко предупреждает о сумме комиссии заранее. До этого ультимативно утверждалось, что она этого не делает.
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Aps написав:А вот то что нельзя этот платеж отменить никак это не гуд. А если это какой то злоумышленик отправил СЭП. Почему клиент не может отменить платеж если он физически еще не ушел из банка
В ДКБО (и не тока у Альфы) есть упоминание, шо есть введен ОТП-пароль подтверждения платежа (оте 4 циферки), то значит клиент "подписал платежку и передал в банк на выполнение". Др. дело, шо по бумажным платёжкам у клиента, согласно нормам/правилам БС есть 15мин на отмену подобных действий, шо называется не отходя от кассы. Вот просунули вы платёжку в окошко кассы, кассир ввела ордерок и грит: с вас 400грн комисс! А вы в ответ: нее, тада вертайте взад. А даже, более того, вы уже заплатили оте 400грн, взяли сдачу, а тут жена из под руки: идиооот, за шо там оте 400, мы через ИБ нашару заплатим. И Вы сразу кассиру: прошу аннулировать платежку. И он скрепя зубами, иногда и свызовом нач. отд. таки вертает платёжку взад
Востаннє редагувалось clientage в Чет 05 лип, 2018 11:35, всього редагувалось 1 раз.