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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5764576557665767>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:15

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:Кроме этого, было бы здорово, разрешить клиенту самостоятельно откл/вкл режим оплаты с кредитки


и в каком банке такое есть к примеру?

В др. банках по другому расставлены акценты/фокусы в ИБ
Там если выбираешь шаблон, то в нем уже указан счет отправителя. Т.е. есть возможность указать правильный счет раз и навсегда.
У Альфы (и я не знаю др. подобного решения) в шаблоне с гл. страницы в любой момент может быть подставлен любой счет отправителя. А т.к. на гл. странице МАБа все счета выглядят одинаково: мелко, много и почти одинаково, т.е. фокус выбора счета очень слабенький :) то ошибку совершить очень легко.
Кстати, один из (простых)вар-тов повышения релевантности это отказаться от горячих/избранных шаблонов на главной странице (во вкладке Шаблоны это нуна оставить :)), а оставить юзеру доступ токо через вкладку Шаблоны. Там есть счет по умолчанию, а др. счета нуна выбирать явным образом. Ну и сами шаблоны боль-мень структуированы, шо позволяет быро найти нужный.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:17

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:Система с сильно большим количеством настроек и пымпочек стает сложна в понимании для простого юзера.

Просто нужны настройки по умолчанию для пересичного и тонкая настройка для пытливого
У Альфы есть отдел ХУ-дезугнера, хай пашет :)
Он цыган весною проводил опрос-тестирование среди пытливых юзеров по поводу дизайна сайта и ИБ, презенты раздавал. А там стандарный ИБ от CS, правда уже сильно тюнингованый :)
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clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:23

  clientage написав:
  mephala написав:Система с сильно большим количеством настроек и пымпочек стает сложна в понимании для простого юзера.

Просто нужны настройки по умолчанию для пересичного и тонкая настройка для пытливого
У Альфы есть отдел ХУ-дезугнера, он все может :)


Ну интерфейс то дело такое. Хорошо конечно бы, но согласитесь что формально тут банк никому ничего не должен.
А вот то что нельзя этот платеж отменить никак это не гуд.
А если это какой то злоумышленик отправил СЭП. Почему клиент не может отменить платеж если он физически еще не ушел из банка :?:
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:27

clientage

дискутировать как лучше как хуже - это вопорос субъективный - вам лучше так, другому лучше сяк. Есть факт - Алла четко предупреждает о сумме комиссии заранее. До этого ультимативно утверждалось, что она этого не делает.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:34

Re: Альфа-Банк

  Aps написав:А вот то что нельзя этот платеж отменить никак это не гуд.
А если это какой то злоумышленик отправил СЭП. Почему клиент не может отменить платеж если он физически еще не ушел из банка

В ДКБО (и не тока у Альфы) есть упоминание, шо есть введен ОТП-пароль подтверждения платежа (оте 4 циферки), то значит клиент "подписал платежку и передал в банк на выполнение". Др. дело, шо по бумажным платёжкам у клиента, согласно нормам/правилам БС есть 15мин на отмену подобных действий, шо называется не отходя от кассы.
Вот просунули вы платёжку в окошко кассы, кассир ввела ордерок и грит: с вас 400грн комисс! А вы в ответ: нее, тада вертайте взад.
А даже, более того, вы уже заплатили оте 400грн, взяли сдачу, а тут жена из под руки: идиооот, за шо там оте 400, мы через ИБ нашару заплатим. И Вы сразу кассиру: прошу аннулировать платежку. И он скрепя зубами, иногда и свызовом нач. отд. таки вертает платёжку взад :) :)
Востаннє редагувалось clientage в Чет 05 лип, 2018 11:35, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:34

2 возмущенные

Хватит уже просьб, отключение СВВ уже выпиляли.
А то по просьбам выпилят и СЕП платежи, потому что опасно.

Банк должен давать максимум возможностей.
А пользователь должен разбиратся в инструменте. Ибо нех..й.

Комиссию показали, источник платежа показали, смску попросили - что еще надо?

Как в винде - 3 раза спросить "а вы точно уверены?"
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:36

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:что еще надо?

надо ещё дать возможность все это рассмотреть, предоствив нормальный интерфейс :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:23

  clientage написав:
  Aps написав:А вот то что нельзя этот платеж отменить никак это не гуд.
А если это какой то злоумышленик отправил СЭП. Почему клиент не может отменить платеж если он физически еще не ушел из банка

В ДКБО (и не тока у Альфы) есть упоминание, шо есть введен ОТП-пароль подтверждения платежа (оте 4 циферки), то значит клиент "подписал платежку и передал в банк на выполнение". Др. дело, шо по бумажным платёжкам у клиента, согласно нормам/правилам БС есть 15мин на отмену подобных действий, шо называется не отходя от кассы.
Вот просунули вы платёжку в окошко кассы, кассир ввела ордерок и грит: с вас 400грн комисс! А вы в ответ: нее, тада вертайте взад.
А даже, более того, вы уже заплатили оте 400грн, взяли сдачу, а тут жена из под руки: идиооот, за шо там оте 400, мы через ИБ нашару заплатим. И Вы сразу кассиру: прошу аннулировать платежку. И он скрепя зубами, иногда и свызовом нач. отд. таки вертает платёжку взад :) :)

В кассе Альфы вообще откажут в проведении платежа ;)
Касса только для гашения кредитов и работы с депо.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:51

  Искатель написав:Уважаемый представитель "Альфа-банка"!

События вчерашнего дня до сих пор бередят душу, поэтому не могу не оставить Вам "официальное" письмо-обращение!
1.Считаю, что в интернет-банке "My Alpha-bank" специально, сознательно заложена разработчиками возможность ошибки для клиентов, заключающаяся в том, что:
- шаблоны платежей отображаются для всех карт, а не только для тех, для которых они настроены;
- при платеже с кредитной карты не выдается ни одного сообщения о том, что будет взята комиссия! При этом любой уважающий себя банк настраивает подобные сообщения везде, где комиссия берется;
- при отправке платежа через систему СЭП с кредитной карты не выдается никакого предупреждения об этом.

2. Платеж, сформированный во внеурочное (нерабочее) время и еще не отправленный "наружу" (на другой банк) , может и должен быть сторнирован, т.к. сумма для платежа не списана с карты, а лишь заблокирована.
Но Ваш банк (по словам работников горячей линии) не делает подобные сторно-операции. Хотя я обратился в банк через 10 минут после того, как ошибочный платеж был сформирован. Это говорит лишь об одном: банк занимается мелким мародерством, зарабатывая на ошибках клиентов. И держится за сумму нечаянно упавшей ему на счет комиссии, наплевав на отношение клиентов.

Технически несложно было на уровне головного банка (при обращении в техподдержку) произвести сторно платежа с разблокированием суммы. Утверждаю это, как технический банковский специалист в прошлом.
Вместо этого было предложено сначала отправить деньги на другой банк, а затем(!!!) обратиться в другой банк с просьбой вернуть эти деньги.

3. Подобное поведение банка расцениваю не только, как НЕКЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЕ, а скорее АНТИКЛИЕНТСКОЕ.
Со своей стороны буду всячески распространять информацию о том, как "Альфа" мародерничает, зарабатывая на мелких ошибках и опечатках клиентов, даже вовремя замеченных.

4. Невнесение в срочном порядке доработок в интернет-банк с целью исключить в дальнейшем возможность подобных ошибок буду расценивать, как признание банком своей вины в мародерстве и мелком воровстве.
Благодарю за внимание!

К сожалению, сегодня улетаю и ответить на Ваш ответ смогу лишь через 10 дней.
Идентифицировать меня несложно, думаю, Вы уже знаете, кто пишет под ником Искатель.
Если нет... проверьте, кто вчера делал проводки на 15975 грн сначала с карты Максимум Ворлд, а затем срочно перебрасывал на нее сумму с карты "Ультра".

Искатель, добрый день.
Перед подтверждением платежа в МАБе отображается информация о том, с какой карты выполняется платеж, какой размер комиссии, общая сумма, включая комиссию. Эта же информация отправляется в СМС от банка с кодом подтверждения. Подтверждая платеж, клиент берет ответственность за свои действия и это логично. Перед подтверждением платежа рекомендую проверять всю указанную вам информацию от банка, так как это ваши деньги и ваша ответственность. Поэтому считаю, что обвинять банк в этом случае, оснований нет.

Со стороны КЦ также не вижу некорректных действий, так как отменить подтвержденный клиентом платеж, возможности нет.
По поводу усовершенствования шаблонов в МАБе - отправлю предложение на развитие.
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типа я сегодня опоздал на поезд- требую изменить кривой график ;)
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