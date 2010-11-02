давно мне тоже удавалось отменить. но в последнее время вроде можно тока заменить реквизиты.
Сказали, можно только писать запрос на другой банк, чтобы вернули Толку возвращать, я все равно туда собирался перебросить? А комиссия - тю-тю... Ну вот, в этом месяце моя очередь быть спонсором Теперь главное все грамотно сделать, чтобы еще лишнего не взяли.
А это - плата за науку, чтобы смотрел внимательней. Но, черт побери, как же неудобно, что у них шаблоны платежей отображаются и на дебетных, и на кредитных, т.е. везде?!!! И сумма нужная на карте была... Может, надо было какое-то ограничение поставить, так нет же... Ничего не зашевелилось...
Эх, ладно.
вы с МАБа платили? Вроде ж там надо отдельно сначала выставить карту активной, т.е. с которой будут платежи уходить, а во время платежа карту поменять нельзя. Или уже в мабе во время платежа можно сменить откуда деньги пойдут?
надо ещё дать возможность все это рассмотреть, предоствив нормальный интерфейс
Есть такое выражение "Куда не целуй - везде опа" По моему тут как раз этот вариант
Понятие "нормальности" не существует, это сугубо субъективные оценки.
Лучше бы по заявлению в отделении делали доступным режим вкл/выкл СВВ через МАБ/мобайл. То есть у всех по умолчанию нету этой галочки, и только самым продвинутым, кто написал заявление, можно отображать этот пункт меню, это те, что знает зачем это нужно и умеют пользоватся.
А то последние решения в стиле Джугашлвили "Нет возможности - нет проблемы"
Теперь без 3Д и отдельного интеренет лимита стало еще более стрёмно.
Раньше я не показывал СВВ на сторонних сайтах, платил и сразу включал назад. Теперь если уведут СВВ - будет бобо.
Искатель написав:В общем, погасил по номеру счета саму сумму, перебросив с "Ультры" на "Максимум Ворлд" и добавил со "Сберегательного" на комиссию, подогнав под нужную сумму. Проведется это уже завтра, как мне сказали. И утешили, что благодаря тому, что быстро погасил, я влетел только на комиссию, а так бы еще начали насчитывать %, т.к. это считается как снятие наличных и в грейс(!) не входит.
что бы не капали проценты карту нужно гасить в ноль без учета рассрочек. надеюсь именно так и загасили. иначе будут тикать проценты.
Да, так и сделал, спасибо.
Вопрос ко всем: как установить лимит на кредитную карту на один платеж? Лимит,который снимался бы только звонком на горячую линию? Как защитить себя от подобных ошибок в будущем?
И, как я понял, настроить МАБ, чтобы шаблоны не отображались на картах, с которых я не плачу, невозможно, да? Или можно запретить платеж в СЭП (по реквизитам) с кредитной карты?
Как-то же можно настроить защиту от дурака, а?
Хм, таки да в шаблонах появилось откуда платим - улучшили... раньше вроде через настройки только можно было менять источник.
Спасибо за ответы в стиле "Сам дурак". ОК, буду внимательнее. Альфа уходит в черный список. Пользуясь десятком интернет- банков, я могу сравнить интерфейсы... И сразу видно отношение к клиенту. Уважаемому Импринтеру желаю никогда не ошибаться
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Да все ошибаются. И часто в самых неожиданных местах Но вероятность ошибки с Альфой во много раз выше и именно из-за корявого отображения. Вот я то привык, а новички, с которыми я общался (ну десяток точно) каждый попал в оту ловушку с кредиткой, причем дето через 3..4 мес работы с мабом, када расслабон наступает -- типа я уже все знаю
Искатель написав:Уважаемый представитель "Альфа-банка"!
События вчерашнего дня до сих пор бередят душу, поэтому не могу не оставить Вам "официальное" письмо-обращение! 1.Считаю, что в интернет-банке "My Alpha-bank" специально, сознательно заложена разработчиками возможность ошибки для клиентов, заключающаяся в том, что: - шаблоны платежей отображаются для всех карт, а не только для тех, для которых они настроены; - при платеже с кредитной карты не выдается ни одного сообщения о том, что будет взята комиссия! При этом любой уважающий себя банк настраивает подобные сообщения везде, где комиссия берется; - при отправке платежа через систему СЭП с кредитной карты не выдается никакого предупреждения об этом.
2. Платеж, сформированный во внеурочное (нерабочее) время и еще не отправленный "наружу" (на другой банк) , может и должен быть сторнирован, т.к. сумма для платежа не списана с карты, а лишь заблокирована. Но Ваш банк (по словам работников горячей линии) не делает подобные сторно-операции. Хотя я обратился в банк через 10 минут после того, как ошибочный платеж был сформирован. Это говорит лишь об одном: банк занимается мелким мародерством, зарабатывая на ошибках клиентов. И держится за сумму нечаянно упавшей ему на счет комиссии, наплевав на отношение клиентов.
Технически несложно было на уровне головного банка (при обращении в техподдержку) произвести сторно платежа с разблокированием суммы. Утверждаю это, как технический банковский специалист в прошлом. Вместо этого было предложено сначала отправить деньги на другой банк, а затем(!!!) обратиться в другой банк с просьбой вернуть эти деньги.
3. Подобное поведение банка расцениваю не только, как НЕКЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЕ, а скорее АНТИКЛИЕНТСКОЕ. Со своей стороны буду всячески распространять информацию о том, как "Альфа" мародерничает, зарабатывая на мелких ошибках и опечатках клиентов, даже вовремя замеченных.
4. Невнесение в срочном порядке доработок в интернет-банк с целью исключить в дальнейшем возможность подобных ошибок буду расценивать, как признание банком своей вины в мародерстве и мелком воровстве. Благодарю за внимание!
К сожалению, сегодня улетаю и ответить на Ваш ответ смогу лишь через 10 дней. Идентифицировать меня несложно, думаю, Вы уже знаете, кто пишет под ником Искатель. Если нет... проверьте, кто вчера делал проводки на 15975 грн сначала с карты Максимум Ворлд, а затем срочно перебрасывал на нее сумму с карты "Ультра".
всегда платил через пункт шаблоны, а на иконки под картой только сейчас обратил внимания до сих пор никогда через них не делал, да и одинаковые они почти все у меня - раньше было лень для шаблонов картинки подбирать... при вводе суммы платежа чуть выше есть остаток на карте - всегда смотрю или хватает средств на платеж, по кредитке по идее там "-" должен быть. Никогда кредитку как основную не делал, может потому что стандартные шаблоны от Аллы мне все не подходят...
Искатель написав:Спасибо за ответы в стиле "Сам дурак". ОК, буду внимательнее. Альфа уходит в черный список. Пользуясь десятком интернет- банков, я могу сравнить интерфейсы... И сразу видно отношение к клиенту. Уважаемому Импринтеру желаю никогда не ошибаться
ошибался ... но я ж потом не говорил, что меня не так об этом проинформировали .. да торопился, да небыло времени внимательно проверить ... так же как у вас, но понимая, что вина в этом исключительно моя я не писал никаких никому гневных писем.
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ol_zy написав:потому что стандартные шаблоны от Аллы мне все не подходят...
так у меня там 30 моих, нестандартных причем я даже старые, уже не нужные шаблоны не викидываю, а храню типа в архиве (спец. категорию такую замастырил). Т.к. у шаблона есть счетчик использования и это оказалось хорошим вариантом упорядочения. Т.е. когда мне нужен шаблон постарше, то я выковыриваю из архива старичка с большим счетчиком и просто меняю у него реквизиты. И старые иконки мне больше нравятся, вот у стрых шаблонов они и остались