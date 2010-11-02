|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 15:36
на новой почте нужно избегать пышного терминала?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3207
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:18
Aps написав: clientage написав:
причем я даже старые, уже не нужные шаблоны не викидываю, а храню типа в архиве (спец. категорию такую замастырил).
Нет опасения что нибуть на Дельту отправить?
Или что еще интересней на Михайловский?
Да, вот с апликухи это на раз мона сделать ((. А в МАБе ж шаблоны по группам рассортированы, ошибиться гораздо труднее. Это только горячая пятерка/окошко под большим вопросом )
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24839
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1985 раз.
- Подякували: 2800 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5847
|1388781
|
|
|3549
|488447
|
|
|31106
|3860328
|
|