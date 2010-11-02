|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 15:36
Re: Альфа-Банк
на новой почте нужно избегать пышного терминала?
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:18
Да, вот с апликухи это на раз мона сделать ((. А в МАБе ж шаблоны по группам рассортированы, ошибиться гораздо труднее. Это только горячая пятерка/окошко под большим вопросом )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:25
Отключение возможности создания регулярных платежей в МАБе
Сегодня вечером будет тключена возможность создания регулярных платежей в системе My Alfa-Bank в связи с частыми техническими сбоями при выполнении данных платежей.
Для клиентов пока остается возможность удаления регулярных платежей - ранее созданные регулярные платежи будут выполняться.
Если будут поступать обращения об ошибках при выполнении регулярных платежей, то рекомендовано клиенту удалить регулярный платеж и выполнять платежи вручную.
Команда IT приступила к проработке нового механизма регулярных платежей.
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:30
Re: Альфа-Банк
Да.
Я уже перестал платить Аллой. Побаиваюсь.
Плачу наложку Моней или Приватом через Приватовский терминал. Все пока нормально. Нет суммы больше 1000, а так может быть и рискнул.
|