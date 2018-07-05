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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5766576757685769>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:36

Re: Альфа-Банк

на новой почте нужно избегать пышного терминала?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:18

  Aps написав:
  clientage написав:причем я даже старые, уже не нужные шаблоны не викидываю, а храню типа в архиве (спец. категорию такую замастырил).


Нет опасения что нибуть на Дельту отправить? :)
Или что еще интересней на Михайловский? :mrgreen:

Да, вот с апликухи это на раз мона сделать ((. А в МАБе ж шаблоны по группам рассортированы, ошибиться гораздо труднее. Это только горячая пятерка/окошко под большим вопросом )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:25

Отключение возможности создания регулярных платежей в МАБе

Сегодня вечером будет тключена возможность создания регулярных платежей в системе My Alfa-Bank в связи с частыми техническими сбоями при выполнении данных платежей.
Для клиентов пока остается возможность удаления регулярных платежей - ранее созданные регулярные платежи будут выполняться.
Если будут поступать обращения об ошибках при выполнении регулярных платежей, то рекомендовано клиенту удалить регулярный платеж и выполнять платежи вручную.
Команда IT приступила к проработке нового механизма регулярных платежей.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:30

Re: Альфа-Банк

Да.
Я уже перестал платить Аллой. Побаиваюсь.
Плачу наложку Моней или Приватом через Приватовский терминал. Все пока нормально. Нет суммы больше 1000, а так может быть и рискнул.
mephala написав:на новой почте нужно избегать пышного терминала?
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:53

Re: Альфа-Банк

lel написав:Да.
Я уже перестал платить Аллой. Побаиваюсь.
Плачу наложку Моней или Приватом через Приватовский терминал. Все пока нормально. Нет суммы больше 1000, а так может быть и рискнул.
mephala написав:на новой почте нужно избегать пышного терминала?
А что не так с терминалом новой почты? Ато мне завтра нада платить.

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мандарин
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:59

мандарин

примат - эквайринг, ощад будет как п2п как перевод
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:08

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:мандарин

примат - эквайринг, ощад будет как п2п как перевод
Тоесть если терминал ощад лучше не платить.

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мандарин
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:38

Re: Альфа-Банк

Что то не могу как управлять рассрочкой в МАБ или с мобильного приложения. Подскажите, где это искать и в какое меню клацать?
*СМС пришла. Там есть ссылка, но вроди бы говорили что в приложении есть меню для управления.
Comando
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:42

  Comando написав:Что то не могу как управлять рассрочкой в МАБ или с мобильного приложения. Подскажите, где это искать и в какое меню клацать?
*СМС пришла. Там есть ссылка, но вроди бы говорили что в приложении есть меню для управления.

В ИБ только гасить досрочно можно и информация о действующих рассрочках. В недоделке для мобильного есть только сумма общая рассрочек. Ссылка в смс для выбора срока рассрочки (только так)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:34

  IMPRINTER написав:мандарин

примат - эквайринг, ощад будет как п2п как перевод

И давно так? Вроде ж было наоборот пару-тройку месяцев назад...
Карамболь
 
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