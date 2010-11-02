так ... мог ошибиться )
лучше уточнить )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:13
так ... мог ошибиться )
лучше уточнить )
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Додано: Чет 05 лип, 2018 23:26
Мне кажется лучшая карта для НП сейчас Викенд Тазика плюс забирать и платить по субботам. Кидаешь на дебетный нужную сумму и платишь.
Если терминал с п2п, то снимет с дебетного счёта, если эквайринг то с кредитного + 3% кэшбека.
Жаль Сима за НП не начисляет кэшбек.
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 05 лип, 2018 23:36, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:33
Еще можно ЭКО, там вроде за п2п до списания с кредитных ничего не капает.
Но это ж надо отслеживать когда спишут.
С Викой реально красиво получается.
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:52
Re: Альфа-Банк
вика канеш красиво но зато у аллы рассрочка.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 00:02
У Аллы лотерея - будет ли у конкретного терминала богоугодный мсс
Позавчера получил рассрочку в отделении, в котором всегда был плохой мсс. Терминалы меняются, никогда в конкретный момент времени нет никакой гарантии.
Вот если бы моня показывал мсс при отказе - был бы конкретный алгоритм выбора.
а так - получается вика рулит.
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