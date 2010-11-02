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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5766576757685769

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:13

  Карамболь написав:
  IMPRINTER написав:мандарин

примат - эквайринг, ощад будет как п2п как перевод

И давно так? Вроде ж было наоборот пару-тройку месяцев назад...


так ... мог ошибиться )
лучше уточнить )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:26

  IMPRINTER написав:
  Карамболь написав:
  IMPRINTER написав:мандарин

примат - эквайринг, ощад будет как п2п как перевод

И давно так? Вроде ж было наоборот пару-тройку месяцев назад...


так ... мог ошибиться )
лучше уточнить )

Мне кажется лучшая карта для НП сейчас Викенд Тазика плюс забирать и платить по субботам. Кидаешь на дебетный нужную сумму и платишь.
Если терминал с п2п, то снимет с дебетного счёта, если эквайринг то с кредитного + 3% кэшбека.
Жаль Сима за НП не начисляет кэшбек.
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 05 лип, 2018 23:36, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:33

  Фантом написав:Мне кажется лучшая карта для НП сейчас Викенд Тазика плюс забирать и платить по субботам. Кидаешь на дебетный нужную сумму и платишь.
Если терминал с п2п, то снимет с дебетного счёта, если эквайринг то с кредитного + 3% кэшбека.
Жаль Сима за НП не начисляет кешбек.


Еще можно ЭКО, там вроде за п2п до списания с кредитных ничего не капает.
Но это ж надо отслеживать когда спишут.
С Викой реально красиво получается.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:52

Re: Альфа-Банк

вика канеш красиво но зато у аллы рассрочка.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 00:02

  mephala написав:вика канеш красиво но зато у аллы рассрочка.

У Аллы лотерея - будет ли у конкретного терминала богоугодный мсс :)
Позавчера получил рассрочку в отделении, в котором всегда был плохой мсс. Терминалы меняются, никогда в конкретный момент времени нет никакой гарантии.

Вот если бы моня показывал мсс при отказе - был бы конкретный алгоритм выбора.
а так - получается вика рулит.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 05:57

  Карамболь написав:И давно так?
До конца весны начала лета было без разницы через какой терминал оплачивать в отделении Новой Почты наложенный платёж на отправление от физического лица (за который почта изымает комиссию по услуге). Потом почте стало не выгодно терять на эквайринге по этой услуге и с Ощадбанков получилось договориться.
После обновления ПО на терминале Ощада наложка в пользу физлица проходит как перевод.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:01

Re: Альфа-Банк

Вот так и хочется прочитать:
Команда IT приступила к проработке нового механизма пополнения сберегательного счета картами другого банка.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:46

  romanauscas написав:Вопрос к тем, кто менял тариф по кредитке!
РД - 24 число.
Была карта с тарифом "Максимум World", 23 июня получил в отделении карту с тарифом "Эко-Максимум", старую карту деактивировали, новую активировали.
24 июня поменялся тариф. Были покупки в течение всего месяца.

Вопрос такой - кешбек за "Максимум" (операции до 23 июня) должен был мне упасть на карту? Это ж как бы логично, но до сих пор не упал) Или уже все эко-бонусами выдадут за июнь?


Форумчане не ответили, тогда вопрос к оф.представителю)

Как выплачиваются кэшбек / эко-бонусы, если в середине календарного месяца происходит смена ТП по кредитке?
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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