|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:13
Карамболь написав: IMPRINTER написав:мандарин
примат - эквайринг, ощад будет как п2п как перевод
И давно так? Вроде ж было наоборот пару-тройку месяцев назад...
так ... мог ошибиться )
лучше уточнить )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34506
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5482 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:26
IMPRINTER написав: Карамболь написав: IMPRINTER написав:мандарин
примат - эквайринг, ощад будет как п2п как перевод
И давно так? Вроде ж было наоборот пару-тройку месяцев назад...
так ... мог ошибиться )
лучше уточнить )
Мне кажется лучшая карта для НП сейчас Викенд Тазика плюс забирать и платить по субботам. Кидаешь на дебетный нужную сумму и платишь.
Если терминал с п2п, то снимет с дебетного счёта, если эквайринг то с кредитного + 3% кэшбека.
Жаль Сима за НП не начисляет кэшбек.
Востаннє редагувалось Фантом
в Чет 05 лип, 2018 23:36, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1054
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:33
Фантом написав:
Мне кажется лучшая карта для НП сейчас Викенд Тазика плюс забирать и платить по субботам. Кидаешь на дебетный нужную сумму и платишь.
Если терминал с п2п, то снимет с дебетного счёта, если эквайринг то с кредитного + 3% кэшбека.
Жаль Сима за НП не начисляет кешбек.
Еще можно ЭКО, там вроде за п2п до списания с кредитных ничего не капает.
Но это ж надо отслеживать когда спишут.
С Викой реально красиво получается.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1081
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:52
вика канеш красиво но зато у аллы рассрочка.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3216
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лип, 2018 00:02
mephala написав:
вика канеш красиво но зато у аллы рассрочка.
У Аллы лотерея - будет ли у конкретного терминала богоугодный мсс
Позавчера получил рассрочку в отделении, в котором всегда был плохой мсс. Терминалы меняются, никогда в конкретный момент времени нет никакой гарантии.
Вот если бы моня показывал мсс при отказе - был бы конкретный алгоритм выбора.
а так - получается вика рулит.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1081
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 лип, 2018 05:57
Карамболь написав:
И давно так?
До конца весны начала лета было без разницы через какой терминал оплачивать в отделении Новой Почты наложенный платёж на отправление от физического лица (за который почта изымает комиссию по услуге). Потом почте стало не выгодно терять на эквайринге по этой услуге и с Ощадбанков получилось договориться.
После обновления ПО на терминале Ощада наложка в пользу физлица проходит как перевод.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:01
Вот так и хочется прочитать:
Команда IT приступила к проработке нового механизма пополнения сберегательного счета картами другого банка.
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 1018
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:46
romanauscas написав:
Вопрос к тем, кто менял тариф по кредитке!
РД - 24 число.
Была карта с тарифом "Максимум World", 23 июня получил в отделении карту с тарифом "Эко-Максимум", старую карту деактивировали, новую активировали.
24 июня поменялся тариф. Были покупки в течение всего месяца.
Вопрос такой - кешбек за "Максимум" (операции до 23 июня) должен был мне упасть на карту? Это ж как бы логично, но до сих пор не упал) Или уже все эко-бонусами выдадут за июнь?
Форумчане не ответили, тогда вопрос к оф.представителю)
Как выплачиваются кэшбек / эко-бонусы, если в середине календарного месяца происходит смена ТП по кредитке?
ВВХ - ПНХ!
-
romanauscas
-
-
- Повідомлень: 1190
- З нами з: 23.11.09
- Подякував: 734 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:43
romanauscas написав: romanauscas написав:
Вопрос к тем, кто менял тариф по кредитке!
РД - 24 число.
Была карта с тарифом "Максимум World", 23 июня получил в отделении карту с тарифом "Эко-Максимум", старую карту деактивировали, новую активировали.
24 июня поменялся тариф. Были покупки в течение всего месяца.
Вопрос такой - кешбек за "Максимум" (операции до 23 июня) должен был мне упасть на карту? Это ж как бы логично, но до сих пор не упал) Или уже все эко-бонусами выдадут за июнь?
Форумчане не ответили, тогда вопрос к оф.представителю)
Как выплачиваются кэшбек / эко-бонусы, если в середине календарного месяца происходит смена ТП по кредитке?
romanauscas, добрый день. Уточняю.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4593
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:05
IMPRINTER написав:мандарин
Мне кажется лучшая карта для НП сейчас Викенд Тазика плюс забирать и платить по субботам. Кидаешь на дебетный нужную сумму и платишь.
Если терминал с п2п, то снимет с дебетного счёта, если эквайринг то с кредитного + 3% кэшбека.
На счет p2p с дебетного, это только предположение.
В их таблице фигурирует только снятие налички.
Кроме того, лимит P2P в Тасе 5000, его не видно и не изменить в ИБ, только звонком на горячку до конца суток.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3138
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5409
|1300379
|
П'ят 06 лип, 2018 11:10
BBC
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|13038
|2525401
|
П'ят 06 лип, 2018 11:05
BBC
|
|3555
|489162
|
П'ят 06 лип, 2018 09:44
Фантом
|