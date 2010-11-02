romanauscas написав:Вопрос к тем, кто менял тариф по кредитке! РД - 24 число. Была карта с тарифом "Максимум World", 23 июня получил в отделении карту с тарифом "Эко-Максимум", старую карту деактивировали, новую активировали. 24 июня поменялся тариф. Были покупки в течение всего месяца.
Вопрос такой - кешбек за "Максимум" (операции до 23 июня) должен был мне упасть на карту? Это ж как бы логично, но до сих пор не упал) Или уже все эко-бонусами выдадут за июнь?
Форумчане не ответили, тогда вопрос к оф.представителю)
Как выплачиваются кэшбек / эко-бонусы, если в середине календарного месяца происходит смена ТП по кредитке?
romanauscas, добрый день. Уточняю.
Бонусы по неактивной карте будут выплачены через компенсацию.
Платежи отправленные с мобильной версии по полным реквизитам списываются с карты, а получателю не поступают. Сегодня проверил еще раз. Отправил два платежа на одни и те же реквизиты. платеж отправленный с вэб-версии поступил с мобильной - нет. Просьба оф.преда разобраться в данной ситуации и решить проблему. А всем собственникам карт Альфы иметь ввиду о существующей проблеме...
Востаннє редагувалось anikola13 в П'ят 06 лип, 2018 13:06, всього редагувалось 1 раз.
anikola13 написав:Платежи отправленные с мобильной версии по полным реквизитам списываются с карты, а получателю не поступают. Сегодня проверил еще раз. Отправил два платежа на одни и те же реквизиты. платеж отправленный с вэб-версии поступил с мобильной - нет. Просьба оф.преда разобраться в данной ситуации и решить проблему. А всем собственникам карт Альфы иметь ввиду о существующей проблеме...
anikola13, добрый день. Укажите детали платежа: сумма, время, счет отправителя/получателя, какие кнопки выбираете при перечислении.
anikola13 написав:Платежи отправленные с мобильной версии по полным реквизитам списываются с карты, а получателю не поступают. Сегодня проверил еще раз. Отправил два платежа на одни и те же реквизиты. платеж отправленный с вэб-версии поступил с мобильной - нет. Просьба оф.преда разобраться в данной ситуации и решить проблему. А всем собственникам карт Альфы иметь ввиду о существующей проблеме...
вот это уже серьезно ... скадите, а статус платежей, отправленных из мобильной версии зеленый? завершено?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
anikola13 написав:Платежи отправленные с мобильной версии по полным реквизитам списываются с карты, а получателю не поступают. Сегодня проверил еще раз. Отправил два платежа на одни и те же реквизиты. платеж отправленный с вэб-версии поступил с мобильной - нет. Просьба оф.преда разобраться в данной ситуации и решить проблему. А всем собственникам карт Альфы иметь ввиду о существующей проблеме...
вот это уже серьезно ... скадите, а статус платежей, отправленных из мобильной версии зеленый? завершено?
"Завершено". Деньги списаны, на карту не вернулись и не поступили получателю.