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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5768576957705771>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:51

  Alfa_Bank написав:
  romanauscas написав:
  romanauscas написав:Вопрос к тем, кто менял тариф по кредитке!
РД - 24 число.
Была карта с тарифом "Максимум World", 23 июня получил в отделении карту с тарифом "Эко-Максимум", старую карту деактивировали, новую активировали.
24 июня поменялся тариф. Были покупки в течение всего месяца.

Вопрос такой - кешбек за "Максимум" (операции до 23 июня) должен был мне упасть на карту? Это ж как бы логично, но до сих пор не упал) Или уже все эко-бонусами выдадут за июнь?


Форумчане не ответили, тогда вопрос к оф.представителю)

Как выплачиваются кэшбек / эко-бонусы, если в середине календарного месяца происходит смена ТП по кредитке?

romanauscas, добрый день. Уточняю.

Бонусы по неактивной карте будут выплачены через компенсацию.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:53

  Alfa_Bank написав:Бонусы по неактивной карте будут выплачены через компенсацию.


т.е. деньгами?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:49

Мобильная версия МАБ

Платежи отправленные с мобильной версии по полным реквизитам списываются с карты, а получателю не поступают.
Сегодня проверил еще раз. Отправил два платежа на одни и те же реквизиты. платеж отправленный с вэб-версии поступил с мобильной - нет.
Просьба оф.преда разобраться в данной ситуации и решить проблему.
А всем собственникам карт Альфы иметь ввиду о существующей проблеме...
Востаннє редагувалось anikola13 в П'ят 06 лип, 2018 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:01

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:Бонусы по неактивной карте будут выплачены через компенсацию.


т.е. деньгами?

IMPRINTER, добрый день. Компенсация всегда возвращается деньгами.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:15

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:Бонусы по неактивной карте будут выплачены через компенсацию.


т.е. деньгами?

IMPRINTER, добрый день. Компенсация всегда возвращается деньгами.


но когда вы платите бонусами это 2% чистыми, т.к. это не является доходом, а является будущей скидкой на товары в Эко-марките.

а когда деньгами (т.к. это является доходом в виде дополнительного блага) - грязными? т.е. будет не 2%, а 1,61% (2*0,805) выплачено ?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:25

  anikola13 написав:Платежи отправленные с мобильной версии по полным реквизитам списываются с карты, а получателю не поступают.
Сегодня проверил еще раз. Отправил два платежа на одни и те же реквизиты. платеж отправленный с вэб-версии поступил с мобильной - нет.
Просьба оф.преда разобраться в данной ситуации и решить проблему.
А всем собственникам карт Альфы иметь ввиду о существующей проблеме...

anikola13, добрый день. Укажите детали платежа: сумма, время, счет отправителя/получателя, какие кнопки выбираете при перечислении.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:28

  anikola13 написав:Платежи отправленные с мобильной версии по полным реквизитам списываются с карты, а получателю не поступают.
Сегодня проверил еще раз. Отправил два платежа на одни и те же реквизиты. платеж отправленный с вэб-версии поступил с мобильной - нет.
Просьба оф.преда разобраться в данной ситуации и решить проблему.
А всем собственникам карт Альфы иметь ввиду о существующей проблеме...


вот это уже серьезно ...
скадите, а статус платежей, отправленных из мобильной версии зеленый? завершено?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:30

  IMPRINTER написав:
но когда вы платите бонусами это 2% чистыми, т.к. это не является доходом, а является будущей скидкой на товары в Эко-марките.

а когда деньгами (т.к. это является доходом в виде дополнительного блага) - грязными? т.е. будет не 2%, а 1,61% (2*0,805) выплачено ?

IMPRINTER, в данном кейсе речь идет о компенсации по карте Максимум с КешБеком. Если есть конкретный случай по карте Эко-Макимум - будем разбирать.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:33

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
но когда вы платите бонусами это 2% чистыми, т.к. это не является доходом, а является будущей скидкой на товары в Эко-марките.

а когда деньгами (т.к. это является доходом в виде дополнительного блага) - грязными? т.е. будет не 2%, а 1,61% (2*0,805) выплачено ?

IMPRINTER, речь идет о карте Максимум и КешБек.


коллега спрашивал:
Как выплачиваются кэшбек / эко-бонусы, если в середине календарного месяца происходит смена ТП по кредитке?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:42

  IMPRINTER написав:
  anikola13 написав:Платежи отправленные с мобильной версии по полным реквизитам списываются с карты, а получателю не поступают.
Сегодня проверил еще раз. Отправил два платежа на одни и те же реквизиты. платеж отправленный с вэб-версии поступил с мобильной - нет.
Просьба оф.преда разобраться в данной ситуации и решить проблему.
А всем собственникам карт Альфы иметь ввиду о существующей проблеме...


вот это уже серьезно ...
скадите, а статус платежей, отправленных из мобильной версии зеленый? завершено?

"Завершено". Деньги списаны, на карту не вернулись и не поступили получателю.
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