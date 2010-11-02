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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:43
anikola13
странно ... т.е. так было и вчера и сегодня? отправленное с веба пришло, а с андроида по тому же шаблону нет?
у меня все доходило из мобильной и вчера и сегодня
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:49
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:
но когда вы платите бонусами это 2% чистыми, т.к. это не является доходом, а является будущей скидкой на товары в Эко-марките.
а когда деньгами (т.к. это является доходом в виде дополнительного блага) - грязными? т.е. будет не 2%, а 1,61% (2*0,805) выплачено ?
IMPRINTER, речь идет о карте Максимум и КешБек.
коллега спрашивал:
Как выплачиваются кэшбек / эко-бонусы, если в середине календарного месяца происходит смена ТП по кредитке?
Я так понял, что по карте Максимум будет компенсация деньгами ( за покупки до 23.06).
А уже в рамках нового тарифа планово выплатят эко-бонусы (за покупки после 24.06) .
Если была бы смена наоборот, то ... Я не знаю таких людей, которые сделали бы такую глупую замену)))
ВВХ - ПНХ!
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:55
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:
но когда вы платите бонусами это 2% чистыми, т.к. это не является доходом, а является будущей скидкой на товары в Эко-марките.
а когда деньгами (т.к. это является доходом в виде дополнительного блага) - грязными? т.е. будет не 2%, а 1,61% (2*0,805) выплачено ?
IMPRINTER, речь идет о карте Максимум и КешБек.
коллега спрашивал:
Как выплачиваются кэшбек / эко-бонусы, если в середине календарного месяца происходит смена ТП по кредитке?
IMPRINTER, вопрос был по карте Максимум. Ответ был предоставлен.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в П'ят 06 лип, 2018 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:59
ЭКО это тоже карта Максимум
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:01
IMPRINTER
Да, с вэб пришел платеж, а с андроид нет.
Что-то тогда нахимичили. За неделю второй случай и в разных разделах!
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anikola13
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:16
curiousobro написав: mephala написав:
вика канеш красиво но зато у аллы рассрочка.
У Аллы лотерея - будет ли у конкретного терминала богоугодный мсс
Позавчера получил рассрочку в отделении, в котором всегда был плохой мсс. Терминалы меняются, никогда в конкретный момент времени нет никакой гарантии.
Вот если бы моня показывал мсс при отказе - был бы конкретный алгоритм выбора.
а так - получается вика рулит.
Банда обещала это сделать.
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