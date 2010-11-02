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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5768576957705771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:43

anikola13

странно ... т.е. так было и вчера и сегодня? отправленное с веба пришло, а с андроида по тому же шаблону нет?
у меня все доходило из мобильной и вчера и сегодня
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:49

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
но когда вы платите бонусами это 2% чистыми, т.к. это не является доходом, а является будущей скидкой на товары в Эко-марките.

а когда деньгами (т.к. это является доходом в виде дополнительного блага) - грязными? т.е. будет не 2%, а 1,61% (2*0,805) выплачено ?

IMPRINTER, речь идет о карте Максимум и КешБек.


коллега спрашивал:
Как выплачиваются кэшбек / эко-бонусы, если в середине календарного месяца происходит смена ТП по кредитке?


Я так понял, что по карте Максимум будет компенсация деньгами ( за покупки до 23.06).
А уже в рамках нового тарифа планово выплатят эко-бонусы (за покупки после 24.06) .

Если была бы смена наоборот, то ... Я не знаю таких людей, которые сделали бы такую глупую замену)))
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romanauscas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:55

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
но когда вы платите бонусами это 2% чистыми, т.к. это не является доходом, а является будущей скидкой на товары в Эко-марките.

а когда деньгами (т.к. это является доходом в виде дополнительного блага) - грязными? т.е. будет не 2%, а 1,61% (2*0,805) выплачено ?

IMPRINTER, речь идет о карте Максимум и КешБек.


коллега спрашивал:
Как выплачиваются кэшбек / эко-бонусы, если в середине календарного месяца происходит смена ТП по кредитке?

IMPRINTER, вопрос был по карте Максимум. Ответ был предоставлен.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 06 лип, 2018 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:59

ЭКО это тоже карта Максимум
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:01

IMPRINTER
Да, с вэб пришел платеж, а с андроид нет.
Что-то тогда нахимичили. За неделю второй случай и в разных разделах!
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:16

  curiousobro написав:
  mephala написав:вика канеш красиво но зато у аллы рассрочка.

У Аллы лотерея - будет ли у конкретного терминала богоугодный мсс :)
Позавчера получил рассрочку в отделении, в котором всегда был плохой мсс. Терминалы меняются, никогда в конкретный момент времени нет никакой гарантии.

Вот если бы моня показывал мсс при отказе - был бы конкретный алгоритм выбора.
а так - получается вика рулит.

Банда обещала это сделать.
guntherhouse777
 
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