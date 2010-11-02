Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:43

anikola13



странно ... т.е. так было и вчера и сегодня? отправленное с веба пришло, а с андроида по тому же шаблону нет?

у меня все доходило из мобильной и вчера и сегодня

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