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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5769577057715772

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:34

Тракторист
А зачем пользоваться? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:35

  mustbe написав:Закрыл сбер.
Кто-то ещё им пользуется ? Зачем ?

У меня Сбер подвязан под выплату из понда по 4й очереди от НацИнвестиций. Вот жду :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:40

Re: Альфа-Банк

Альфа конечно уникальный банк.
Покупал позавчера вещицу в китае, в привате был курс 26.385, как и сегодня, в моне 26,37, в альфе 26,3, ну, думаю - прекрасно, и курс что надо, и рассрочка опять же.
Сегодня списание - курс для карт стал 26,45, хотя для отделений так и остался 26,3.
Мелочь по карманам сшибаем а? Что произошло сегодня, что курс стал на 15 копеек дороже? нет, мне не жалко тех 30 гривен, но выглядит это, как будто алла ждала когда нужно списывать мой платеж и искусственно подняла курс. :evil:
капец
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:42

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:ПС. Кстати. Если переплатите оте копейки (ну т.к. с каждой тыщи нуна таки 0.8коп :)) и нема Рассрочки в загашнике, то перед первой существенной покупкой, например, ж/д билеты с КБ 10% не забудьте сдернуть оту переплату (мабилу на 5грн пополнить :idea: ), т.к. за покупку даж с частично ЗА СВОИ Алка КБ НЕ начислит :wink:

clientage, добрый день. Если покупка была выполнена частично за кредитные средства, а частично - за собственные, то CachBack будет выплачен на ту часть покупки, которая выполнена за счет кредитных средств.

Однако вот именно такая покупка (за кредитные +2грн своих) произошла и... выплата кешбека по технич. проблемам был перенесена на сл. месяц (со слов КЦ). Оплата была ж/д билетов допкой обычной Максимки с отключенной проверкой ЦВВ, еще и операция была за 1дн до РД, т.е. провелать после РД -- бедняжка Алла небойсь перетрудилась, разруливая ситуэшн :)
Эт хорошо, када Рассрочку нуна выплачивать через одну РД, а вот када КБ замыливают на +мес, как-то не фонтан -- 4 пивасика зажали на пляжу :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:48

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:хотя для отделений так и остался 26,3

а карт курс же нуна отдельно смотреть у калькуляторе в правом нижнем углу (проскролите). Седня ..45, вчера .40 :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:50

  clientage написав:
  Stringer написав:хотя для отделений так и остался 26,3

а карт курс же нуна отдельно смотреть у калькуляторе в правом нижнем углу (проскролите). Седня ..45, вчера .40 :(

так я и говорю - весь месяц курс для карт и отделений был одинаковый, и только как я совершил покупку они его увеличили, причем только альфа.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:00

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:хотя для отделений так и остался 26,3

а карт курс же нуна отдельно смотреть у калькуляторе в правом нижнем углу (проскролите). Седня ..45, вчера .40 :(

так я и говорю - весь месяц курс для карт и отделений был одинаковый, и только как я совершил покупку они его увеличили, причем только альфа.


Да потому что курс качается

У всех украинских банков курс может изменится так как они пожелают, кроме двух исключений - Приват и Моно, там курс фиксируется на момент оплаты, а не проводки.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:13

curiousobro
ТАС забыли.
Vorlon
 
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