Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:40

Альфа конечно уникальный банк.Покупал позавчера вещицу в китае, в привате был курс 26.385, как и сегодня, в моне 26,37, в альфе 26,3, ну, думаю - прекрасно, и курс что надо, и рассрочка опять же.Сегодня списание - курс для карт стал 26,45, хотя для отделений так и остался 26,3.Мелочь по карманам сшибаем а? Что произошло сегодня, что курс стал на 15 копеек дороже? нет, мне не жалко тех 30 гривен, но выглядит это, как будто алла ждала когда нужно списывать мой платеж и искусственно подняла курс.капец