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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:55
curiousobro
это все понятно, непонятно чем был вызван именно сегодняшний скачок в курсе для карт, ну конечно кроме того, что именно сегодня списался мой платёж
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:00
И кстати, выбор погашения картой другой страны "временно невозможен" в мабе, отакоеот
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:35
Vorlon написав:curiousobro
ТАС забыли.
А Абанка?
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П'ят 06 лип, 2018 19:51
olgerd
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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