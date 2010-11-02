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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5770577157725773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:55

curiousobro это все понятно, непонятно чем был вызван именно сегодняшний скачок в курсе для карт, ну конечно кроме того, что именно сегодня списался мой платёж :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:00

Re: Альфа-Банк

И кстати, выбор погашения картой другой страны "временно невозможен" в мабе, отакоеот
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Подякували: 1067 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:35

  Vorlon написав:curiousobro
ТАС забыли.

А Абанка?
guntherhouse777
 
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