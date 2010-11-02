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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:55
curiousobro это все понятно, непонятно чем был вызван именно сегодняшний скачок в курсе для карт, ну конечно кроме того, что именно сегодня списался мой платёж
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:00
Re: Альфа-Банк
И кстати, выбор погашения картой другой страны "временно невозможен" в мабе, отакоеот
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