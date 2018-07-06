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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:55
curiousobro
это все понятно, непонятно чем был вызван именно сегодняшний скачок в курсе для карт, ну конечно кроме того, что именно сегодня списался мой платёж
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:00
И кстати, выбор погашения картой другой страны "временно невозможен" в мабе, отакоеот
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:35
Vorlon написав:curiousobro
ТАС забыли.
А Абанка?
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:12
Stringer написав: Ratatui написав: Stringer написав:
Альфа конечно уникальный банк.
Покупал позавчера вещицу в китае, в привате был курс 26.385, как и сегодня, в моне 26,37, в альфе 26,3, ну, думаю - прекрасно, и курс что надо, и рассрочка опять же.
Сегодня списание - курс для карт стал 26,45, хотя для отделений так и остался 26,3.
Мелочь по карманам сшибаем а? Что произошло сегодня, что курс стал на 15 копеек дороже? нет, мне не жалко тех 30 гривен, но выглядит это, как будто алла ждала когда нужно списывать мой платеж и искусственно подняла курс.
капец
Моня наше всё. Плачу им и не парюсь.
Моня не даёт бесплатную рассрочку на 3 месяца
Мёд и ложкой не всегда получается.
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Ratatui
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