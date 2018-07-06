Stringer написав:Альфа конечно уникальный банк. Покупал позавчера вещицу в китае, в привате был курс 26.385, как и сегодня, в моне 26,37, в альфе 26,3, ну, думаю - прекрасно, и курс что надо, и рассрочка опять же. Сегодня списание - курс для карт стал 26,45, хотя для отделений так и остался 26,3. Мелочь по карманам сшибаем а? Что произошло сегодня, что курс стал на 15 копеек дороже? нет, мне не жалко тех 30 гривен, но выглядит это, как будто алла ждала когда нужно списывать мой платеж и искусственно подняла курс. капец
Сегодня на банкомате обнаружил "прекрасную" табличку.
Слушайте, я не сторонник теорий заговора. Но вполне понимаю финансовую параною смузистов. Пополнение Сбера похерили, отключение проверки cvv похерили (без подключения 3Д, кстати когда уже?) тоже. Но нафига они отключили возможность изменения пинкода в банкомате? Как его теперь вобще поменять?
Фантом написав:Сегодня на банкомате обнаружил "прекрасную" табличку.
Слушайте, я не сторонник теорий заговора. Но вполне понимаю финансовую параною смузистов. Пополнение Сбера похерили, отключение проверки cvv похерили (без подключения 3Д, кстати когда уже?) тоже. Но нафига они отключили возможность изменения пинкода в банкомате? Как его теперь вобще поменять?
Ну говорится что в маб можно. Централизация и автоматизация. ПО для банкоматов тоже нужно поддерживать, видать это стоит денег. Все что можно перенесли в маб с мобайлом.