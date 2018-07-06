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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5771577257735774>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:55

curiousobro это все понятно, непонятно чем был вызван именно сегодняшний скачок в курсе для карт, ну конечно кроме того, что именно сегодня списался мой платёж :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:00

Re: Альфа-Банк

И кстати, выбор погашения картой другой страны "временно невозможен" в мабе, отакоеот
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:35

  Vorlon написав:curiousobro
ТАС забыли.

А Абанка?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:12

  Stringer написав:
  Ratatui написав:
  Stringer написав:Альфа конечно уникальный банк.
Покупал позавчера вещицу в китае, в привате был курс 26.385, как и сегодня, в моне 26,37, в альфе 26,3, ну, думаю - прекрасно, и курс что надо, и рассрочка опять же.
Сегодня списание - курс для карт стал 26,45, хотя для отделений так и остался 26,3.
Мелочь по карманам сшибаем а? Что произошло сегодня, что курс стал на 15 копеек дороже? нет, мне не жалко тех 30 гривен, но выглядит это, как будто алла ждала когда нужно списывать мой платеж и искусственно подняла курс. :evil:
капец


Моня наше всё. Плачу им и не парюсь.

Моня не даёт бесплатную рассрочку на 3 месяца


Мёд и ложкой не всегда получается. :lol:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:59

Re: Альфа-Банк

Сегодня на банкомате обнаружил "прекрасную" табличку.Зображення

Слушайте, я не сторонник теорий заговора. Но вполне понимаю финансовую параною смузистов. Пополнение Сбера похерили, отключение проверки cvv похерили (без подключения 3Д, кстати когда уже?) тоже.
Но нафига они отключили возможность изменения пинкода в банкомате? Как его теперь вобще поменять?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:24

  Фантом написав:Зображення


Alfa_Bank

прошу прокоментировать? это как понимать? это кто такой умный ... и в этот раз это уже не леша - банкомат не его вотчина ...

предлагаю написать, что в банкомате нельзя больше снимать/вносить деньги для безопасности клиента - альтернативный канал - касса.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 06 лип, 2018 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:27

  Фантом написав:Сегодня на банкомате обнаружил "прекрасную" табличку.Зображення

Слушайте, я не сторонник теорий заговора. Но вполне понимаю финансовую параною смузистов. Пополнение Сбера похерили, отключение проверки cvv похерили (без подключения 3Д, кстати когда уже?) тоже.
Но нафига они отключили возможность изменения пинкода в банкомате? Как его теперь вобще поменять?

Ну говорится что в маб можно.
Централизация и автоматизация.
ПО для банкоматов тоже нужно поддерживать, видать это стоит денег.
Все что можно перенесли в маб с мобайлом.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:29

Новый процессинг(с) ?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:36

Re: Альфа-Банк

Рассчетная дата по Максимуму-сегодня. Списания 0.01% за пользование кредитом не было. На горячке подтвердили,что в блоке,для списания,средств нет. Странно...
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:36

  Вкладчик1234 написав:Новый процессинг(с) ?

Ну обещали к концу года.
Может это отголоски этого процесса.
curiousobro
 
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