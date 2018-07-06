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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:37
allaliu написав:
Рассчетная дата по Максимуму-сегодня. Списания 0.01% за пользование кредитом не было. На горячке подтвердили,что в блоке,для списания,средств нет. Странно...
так с 19/07 стрельнет тока
пока тренеруйтесь
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:38
IMPRINTER написав:
рошу прокоментировать? это как понимать? это кто такой умный ... и в этот раз это уже не леша - банкомат не его вотчина ...
Не факт, что пополнение карт кэшином выпилили глобально. Бывает, в отстойном отделении, расположенном в каком-то МАФе, только по номеру, а в нормальном - все работает, в т.ч и по физической карте.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:41
wig написав: IMPRINTER написав:
рошу прокоментировать? это как понимать? это кто такой умный ... и в этот раз это уже не леша - банкомат не его вотчина ...
Не факт, что пополнение карт кэшином выпилили глобально. Бывает, в отстойном отделении, расположенном в каком-то МАФе, только по номеру, а в нормальном - все работает, в т.ч и по физической карте.
да эт просто красивая картонка-заставка, которую лепят на неработающий АТМ
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:43
clientage написав:
да эт просто красивая картонка-заставка, которую лепят на неработающий АТМ
Нет. При мне в голимом отделении пополнение с ручным вводом номера карты, таки проходило.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:43
clientage написав:
да эт просто красивая картонка-заставка, которую лепят на неработающий АТМ
нет.
когда банкомат не работает он не работает ..
а тут написано что карту можно пополнять по номеру без ее всовывания ... при чем тут это ...
смена пина .. и т.п. ...
это именно выпил функций
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:45
clientage написав: allaliu написав:
Рассчетная дата по Максимуму-сегодня. Списания 0.01% за пользование кредитом не было. На горячке подтвердили,что в блоке,для списания,средств нет. Странно...
так с 19/07 стрельнет тока
пока тренеруйтесь
А чего так? Обещали уже в рассчетную дату списывать)
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:48
clientage написав: wig написав: IMPRINTER написав:
рошу прокоментировать? это как понимать? это кто такой умный ... и в этот раз это уже не леша - банкомат не его вотчина ...
Не факт, что пополнение карт кэшином выпилили глобально. Бывает, в отстойном отделении, расположенном в каком-то МАФе, только по номеру, а в нормальном - все работает, в т.ч и по физической карте.
да эт просто красивая картонка-заставка, которую лепят на неработающий АТМ
Всё там работало. И отделение новое, и банкомат новейший, заряженный пятисотками по самое не балуй.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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