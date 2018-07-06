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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:37
allaliu написав:
Рассчетная дата по Максимуму-сегодня. Списания 0.01% за пользование кредитом не было. На горячке подтвердили,что в блоке,для списания,средств нет. Странно...
так с 19/07 стрельнет тока
пока тренеруйтесь
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:38
IMPRINTER написав:
рошу прокоментировать? это как понимать? это кто такой умный ... и в этот раз это уже не леша - банкомат не его вотчина ...
Не факт, что пополнение карт кэшином выпилили глобально. Бывает, в отстойном отделении, расположенном в каком-то МАФе, только по номеру, а в нормальном - все работает, в т.ч и по физической карте.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:41
wig написав: IMPRINTER написав:
рошу прокоментировать? это как понимать? это кто такой умный ... и в этот раз это уже не леша - банкомат не его вотчина ...
Не факт, что пополнение карт кэшином выпилили глобально. Бывает, в отстойном отделении, расположенном в каком-то МАФе, только по номеру, а в нормальном - все работает, в т.ч и по физической карте.
да эт просто красивая картонка-заставка, которую лепят на неработающий АТМ
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:43
clientage написав:
да эт просто красивая картонка-заставка, которую лепят на неработающий АТМ
Нет. При мне в голимом отделении пополнение с ручным вводом номера карты, таки проходило.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:43
clientage написав:
да эт просто красивая картонка-заставка, которую лепят на неработающий АТМ
нет.
когда банкомат не работает он не работает ..
а тут написано что карту можно пополнять по номеру без ее всовывания ... при чем тут это ...
смена пина .. и т.п. ...
это именно выпил функций
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:45
clientage написав: allaliu написав:
Рассчетная дата по Максимуму-сегодня. Списания 0.01% за пользование кредитом не было. На горячке подтвердили,что в блоке,для списания,средств нет. Странно...
так с 19/07 стрельнет тока
пока тренеруйтесь
А чего так? Обещали уже в рассчетную дату списывать)
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:48
clientage написав: wig написав: IMPRINTER написав:
рошу прокоментировать? это как понимать? это кто такой умный ... и в этот раз это уже не леша - банкомат не его вотчина ...
Не факт, что пополнение карт кэшином выпилили глобально. Бывает, в отстойном отделении, расположенном в каком-то МАФе, только по номеру, а в нормальном - все работает, в т.ч и по физической карте.
да эт просто красивая картонка-заставка, которую лепят на неработающий АТМ
Всё там работало. И отделение новое, и банкомат новейший, заряженный пятисотками по самое не балуй.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:39
clientage написав: ol_zy написав:
потому что стандартные шаблоны от Аллы мне все не подходят...
так у меня там 30 моих, нестандартных
причем я даже старые, уже не нужные шаблоны не викидываю, а храню типа в архиве (спец. категорию такую замастырил). Т.к. у шаблона есть счетчик использования и это оказалось хорошим вариантом упорядочения. Т.е. когда мне нужен шаблон постарше, то я выковыриваю из архива старичка с большим счетчиком и просто меняю у него реквизиты. И старые иконки мне больше нравятся, вот у стрых шаблонов они и остались
Моих у меня не меньше точно, а может и побольше. Просто по своим шаблонам нет смысла платить с кредитной и ставить кредитную как основную (только в исключительных случаях), а вот по стандартным можно и с кредитки платить, только для них и есть смысл ставить кредитную основной.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:40
Aps написав: clientage написав:
причем я даже старые, уже не нужные шаблоны не викидываю, а храню типа в архиве (спец. категорию такую замастырил).
Нет опасения что нибуть на Дельту отправить?
Или что еще интересней на Михайловский?
точно так же все шаблоны храню. Опасений нет - называю максимально подробно - поэтому иконки не важны для меня, а только названия.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:55
curiousobro написав: Stringer написав: Stringer написав:
хотя для отделений так и остался 26,3
clientage написав:
а карт курс же нуна отдельно смотреть у калькуляторе в правом нижнем углу (проскролите). Седня ..45, вчера .40
так я и говорю - весь месяц курс для карт и отделений был одинаковый, и только как я совершил покупку они его увеличили, причем только альфа.
Да потому что курс качается
У всех украинских банков курс может изменится так как они пожелают, кроме двух исключений - Приват и Моно, там курс фиксируется на момент оплаты, а не проводки.
У меня приват менял курс в момент проводки и не один раз, т.е. в выписке была сначала одна сумма, а через месяц становилась другая и время платежа изменялось на нечто 00-00. То было когда-то очень давно, что приват фиксировал.
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