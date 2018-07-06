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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5771577257735774

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:37

  allaliu написав:Рассчетная дата по Максимуму-сегодня. Списания 0.01% за пользование кредитом не было. На горячке подтвердили,что в блоке,для списания,средств нет. Странно...

так с 19/07 стрельнет тока
пока тренеруйтесь :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:38

  IMPRINTER написав:рошу прокоментировать? это как понимать? это кто такой умный ... и в этот раз это уже не леша - банкомат не его вотчина ...

Не факт, что пополнение карт кэшином выпилили глобально. Бывает, в отстойном отделении, расположенном в каком-то МАФе, только по номеру, а в нормальном - все работает, в т.ч и по физической карте.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:41

  wig написав:
  IMPRINTER написав:рошу прокоментировать? это как понимать? это кто такой умный ... и в этот раз это уже не леша - банкомат не его вотчина ...

Не факт, что пополнение карт кэшином выпилили глобально. Бывает, в отстойном отделении, расположенном в каком-то МАФе, только по номеру, а в нормальном - все работает, в т.ч и по физической карте.

да эт просто красивая картонка-заставка, которую лепят на неработающий АТМ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:43

  clientage написав:да эт просто красивая картонка-заставка, которую лепят на неработающий АТМ

Нет. При мне в голимом отделении пополнение с ручным вводом номера карты, таки проходило.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:43

  clientage написав:да эт просто красивая картонка-заставка, которую лепят на неработающий АТМ


нет.
когда банкомат не работает он не работает ..
а тут написано что карту можно пополнять по номеру без ее всовывания ... при чем тут это ...
смена пина .. и т.п. ...
это именно выпил функций
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:45

  clientage написав:
  allaliu написав:Рассчетная дата по Максимуму-сегодня. Списания 0.01% за пользование кредитом не было. На горячке подтвердили,что в блоке,для списания,средств нет. Странно...

так с 19/07 стрельнет тока
пока тренеруйтесь :wink:

А чего так? Обещали уже в рассчетную дату списывать)
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:48

  clientage написав:
  wig написав:
  IMPRINTER написав:рошу прокоментировать? это как понимать? это кто такой умный ... и в этот раз это уже не леша - банкомат не его вотчина ...

Не факт, что пополнение карт кэшином выпилили глобально. Бывает, в отстойном отделении, расположенном в каком-то МАФе, только по номеру, а в нормальном - все работает, в т.ч и по физической карте.

да эт просто красивая картонка-заставка, которую лепят на неработающий АТМ

Всё там работало. И отделение новое, и банкомат новейший, заряженный пятисотками по самое не балуй.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:39

  clientage написав:
  ol_zy написав:потому что стандартные шаблоны от Аллы мне все не подходят...

так у меня там 30 моих, нестандартных :)
причем я даже старые, уже не нужные шаблоны не викидываю, а храню типа в архиве (спец. категорию такую замастырил). Т.к. у шаблона есть счетчик использования и это оказалось хорошим вариантом упорядочения. Т.е. когда мне нужен шаблон постарше, то я выковыриваю из архива старичка с большим счетчиком и просто меняю у него реквизиты. И старые иконки мне больше нравятся, вот у стрых шаблонов они и остались :)

Моих у меня не меньше точно, а может и побольше. Просто по своим шаблонам нет смысла платить с кредитной и ставить кредитную как основную (только в исключительных случаях), а вот по стандартным можно и с кредитки платить, только для них и есть смысл ставить кредитную основной.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:40

  Aps написав:
  clientage написав:причем я даже старые, уже не нужные шаблоны не викидываю, а храню типа в архиве (спец. категорию такую замастырил).


Нет опасения что нибуть на Дельту отправить? :)
Или что еще интересней на Михайловский? :mrgreen:

точно так же все шаблоны храню. Опасений нет - называю максимально подробно - поэтому иконки не важны для меня, а только названия.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:55

  curiousobro написав:
  Stringer написав:
  Stringer написав:хотя для отделений так и остался 26,3
  clientage написав:а карт курс же нуна отдельно смотреть у калькуляторе в правом нижнем углу (проскролите). Седня ..45, вчера .40 :(

так я и говорю - весь месяц курс для карт и отделений был одинаковый, и только как я совершил покупку они его увеличили, причем только альфа.


Да потому что курс качается

У всех украинских банков курс может изменится так как они пожелают, кроме двух исключений - Приват и Моно, там курс фиксируется на момент оплаты, а не проводки.

У меня приват менял курс в момент проводки и не один раз, т.е. в выписке была сначала одна сумма, а через месяц становилась другая и время платежа изменялось на нечто 00-00. То было когда-то очень давно, что приват фиксировал.
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