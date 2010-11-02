IMPRINTER написав:Alfa_Bank
прошу прокоментировать? это как понимать? это кто такой умный ... и в этот раз это уже не леша - банкомат не его вотчина ...
предлагаю написать, что в банкомате нельзя больше снимать/вносить деньги для безопасности клиента - альтернативный канал - касса.
эта бяка во всех банкоматах светится или только в одном?
просто помню кто то жаловался что банкомат (один) не работал когда всовываеш карту. но просто пополнить по номеру карты можно было. но это внешне было никак не понять.