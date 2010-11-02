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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5772577357745775

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 10:04

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

прошу прокоментировать? это как понимать? это кто такой умный ... и в этот раз это уже не леша - банкомат не его вотчина ...

предлагаю написать, что в банкомате нельзя больше снимать/вносить деньги для безопасности клиента - альтернативный канал - касса.

эта бяка во всех банкоматах светится или только в одном?
просто помню кто то жаловался что банкомат (один) не работал когда всовываеш карту. но просто пополнить по номеру карты можно было. но это внешне было никак не понять.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:19

Re: Альфа-Банк

Фантом написав:Сегодня на банкомате обнаружил "прекрасную" табличку.Зображення

Слушайте, я не сторонник теорий заговора. Но вполне понимаю финансовую параною смузистов. Пополнение Сбера похерили, отключение проверки cvv похерили (без подключения 3Д, кстати когда уже?) тоже.
Но нафига они отключили возможность изменения пинкода в банкомате? Как его теперь вобще поменять?
"Новый процессинг". Это временно
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:29

  mephala написав:эта бяка во всех банкоматах светится или только в одном?


В двух отделениях точно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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