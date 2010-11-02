прошу прокоментировать? это как понимать? это кто такой умный ... и в этот раз это уже не леша - банкомат не его вотчина ...
предлагаю написать, что в банкомате нельзя больше снимать/вносить деньги для безопасности клиента - альтернативный канал - касса.
эта бяка во всех банкоматах светится или только в одном? просто помню кто то жаловался что банкомат (один) не работал когда всовываеш карту. но просто пополнить по номеру карты можно было. но это внешне было никак не понять.
Фантом написав:Сегодня на банкомате обнаружил "прекрасную" табличку.
Слушайте, я не сторонник теорий заговора. Но вполне понимаю финансовую параною смузистов. Пополнение Сбера похерили, отключение проверки cvv похерили (без подключения 3Д, кстати когда уже?) тоже. Но нафига они отключили возможность изменения пинкода в банкомате? Как его теперь вобще поменять?
З весни нова пошта змінює на переказ грошей розрахунок картою. МСС 6538. Тепер доведеться перевіряти. По еко 26 річних відразу вмикається. Треба гасити. Якого банку термінал я не памятаю... можливо і ощад. Раніше у тому ж відділенні неоднократно оплачував і нормальний мсс і розстрочки...
Viz написав:З весни нова пошта змінює на переказ грошей розрахунок картою. МСС 6538. Тепер доведеться перевіряти. По еко 26 річних відразу вмикається. Треба гасити. Якого банку термінал я не памятаю... можливо і ощад. Раніше у тому ж відділенні неоднократно оплачував і нормальний мсс і розстрочки...
Уже сто раз писали. Терминалы ощада это п2п со всеми вытекающими, терминалы привата эквайринг. Работники НП, кстати в курсе, если спросить чей терминал сразу отправляют к приватовскому.
Alfa_Bank написав:Сегодня вечером будет тключена возможность создания регулярных платежей в системе My Alfa-Bank в связи с частыми техническими сбоями при выполнении данных платежей. Для клиентов пока остается возможность удаления регулярных платежей - ранее созданные регулярные платежи будут выполняться. Если будут поступать обращения об ошибках при выполнении регулярных платежей, то рекомендовано клиенту удалить регулярный платеж и выполнять платежи вручную. Команда IT приступила к проработке нового механизма регулярных платежей.