Я не понимаю как 2.5% + 25 грн может быть невыгодно при себестоимости услуги 0.5-1.6%. То просто НП барыги.
MASolomko написав:
Карамболь написав:И давно так?
До конца весны начала лета было без разницы через какой терминал оплачивать в отделении Новой Почты наложенный платёж на отправление от физического лица (за который почта изымает комиссию по услуге). Потом почте стало не выгодно терять на эквайринге по этой услуге и с Ощадбанков получилось договориться. После обновления ПО на терминале Ощада наложка в пользу физлица проходит как перевод.
Фантом написав:Сегодня на банкомате обнаружил "прекрасную" табличку.
Слушайте, я не сторонник теорий заговора. Но вполне понимаю финансовую параною смузистов. Пополнение Сбера похерили, отключение проверки cvv похерили (без подключения 3Д, кстати когда уже?) тоже. Но нафига они отключили возможность изменения пинкода в банкомате? Как его теперь вобще поменять?
Это если такой имеется. Был давеча в НП. Там был только ощад.
Фантом написав:
Viz написав:З весни нова пошта змінює на переказ грошей розрахунок картою. МСС 6538. Тепер доведеться перевіряти. По еко 26 річних відразу вмикається. Треба гасити. Якого банку термінал я не памятаю... можливо і ощад. Раніше у тому ж відділенні неоднократно оплачував і нормальний мсс і розстрочки...
Уже сто раз писали. Терминалы ощада это п2п со всеми вытекающими, терминалы привата эквайринг. Работники НП, кстати в курсе, если спросить чей терминал сразу отправляют к приватовскому.