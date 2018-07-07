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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5773577457755776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 04:45

Re: Альфа-Банк

Я не понимаю как 2.5% + 25 грн может быть невыгодно при себестоимости услуги 0.5-1.6%. То просто НП барыги.
MASolomko написав:
  Карамболь написав:И давно так?
До конца весны начала лета было без разницы через какой терминал оплачивать в отделении Новой Почты наложенный платёж на отправление от физического лица (за который почта изымает комиссию по услуге). Потом почте стало не выгодно терять на эквайринге по этой услуге и с Ощадбанков получилось договориться.
После обновления ПО на терминале Ощада наложка в пользу физлица проходит как перевод.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 04:54

Re: Альфа-Банк

Он никогда для иностранных карт при мне и не работал. В другом банке работает.
Stringer написав:И кстати, выбор погашения картой другой страны "временно невозможен" в мабе, отакоеот
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 04:56

Re: Альфа-Банк

Пин можно сменить у врагов.
Фантом написав:Сегодня на банкомате обнаружил "прекрасную" табличку.Зображення

Слушайте, я не сторонник теорий заговора. Но вполне понимаю финансовую параною смузистов. Пополнение Сбера похерили, отключение проверки cvv похерили (без подключения 3Д, кстати когда уже?) тоже.
Но нафига они отключили возможность изменения пинкода в банкомате? Как его теперь вобще поменять?
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 05:00

Re: Альфа-Банк

Это если такой имеется. Был давеча в НП. Там был только ощад.
Фантом написав:
  Viz написав:З весни нова пошта змінює на переказ грошей розрахунок картою. МСС 6538. Тепер доведеться перевіряти. По еко 26 річних відразу вмикається. Треба гасити. Якого банку термінал я не памятаю... можливо і ощад. Раніше у тому ж відділенні неоднократно оплачував і нормальний мсс і розстрочки...

Уже сто раз писали. Терминалы ощада это п2п со всеми вытекающими, терминалы привата эквайринг. Работники НП, кстати в курсе, если спросить чей терминал сразу отправляют к приватовскому.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 16:31

Что опять? Альфа-Банк

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Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 17:30

Re: Альфа-Банк

А у меня не сработала рассрочка, хотя условия выполнены.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:54

  cdj2 написав:А у меня не сработала рассрочка, хотя условия выполнены.

Когда был платеж? Если по счету уже провелось - звоните на гарячку. Должны оформить - было пару раз такое при оплатах за границей.
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ramaz
 
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