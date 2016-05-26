Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 09:52
t-step, 6 числа во сколько была операция? Походу были свои деньги на карте, предложение придет в тоже время что и была операция.
alex_b
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Додано: Пон 09 лип, 2018 10:12
cdj2 написав:
Горячка несёт охинею. Но заявку вроде приняла. Говорят типа гашения проведённые 5-го числа частично погасили покупку списанную 9-го числа. Бред как по мне.
а опишите более подробно последовательность действия.
когда купили, когда пополняли, когда провелось.
mephala
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Додано: Пон 09 лип, 2018 10:14
t-step написав:
Підкажіть,як правильно діяти...була купівля в Супермаркеті 06.07.18 на понад 1000грн.з надією на розстрочку-пропозиції досі немає...по рахунку провелось сьогодні 09.07.18...РД-завтра 10.07.18р....відповідно як правильно діяти,що не попасти на РКО?
звонить на гарячку. если до РД не переведете на рассрочку то нужно полностью гасить.
mephala
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Додано: Пон 09 лип, 2018 10:27
Alfa_Bank
так все-же ... что можно сказать по поводу этой картинки?
это для всех отделений так или для избранных каких-то?
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IMPRINTER
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Додано: Пон 09 лип, 2018 10:31
IMPRINTER, і і тимчасово це до коли? Може офПред шановний доложить?
Квесторе_поверніться
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