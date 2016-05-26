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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5774577557765777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:52

Re: Альфа-Банк

t-step, 6 числа во сколько была операция? Походу были свои деньги на карте, предложение придет в тоже время что и была операция.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:12

  cdj2 написав:Горячка несёт охинею. Но заявку вроде приняла. Говорят типа гашения проведённые 5-го числа частично погасили покупку списанную 9-го числа. Бред как по мне.

а опишите более подробно последовательность действия.
когда купили, когда пополняли, когда провелось.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:14

  t-step написав:Підкажіть,як правильно діяти...була купівля в Супермаркеті 06.07.18 на понад 1000грн.з надією на розстрочку-пропозиції досі немає...по рахунку провелось сьогодні 09.07.18...РД-завтра 10.07.18р....відповідно як правильно діяти,що не попасти на РКО?

звонить на гарячку. если до РД не переведете на рассрочку то нужно полностью гасить.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:27

Alfa_Bank

так все-же ... что можно сказать по поводу этой картинки?
это для всех отделений так или для избранных каких-то?

Зображення
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:31

IMPRINTER, і і тимчасово це до коли?
Може офПред шановний доложить?
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 5774577557765777
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