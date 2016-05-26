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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5775577657775778>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:52

Re: Альфа-Банк

t-step, 6 числа во сколько была операция? Походу были свои деньги на карте, предложение придет в тоже время что и была операция.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:12

  cdj2 написав:Горячка несёт охинею. Но заявку вроде приняла. Говорят типа гашения проведённые 5-го числа частично погасили покупку списанную 9-го числа. Бред как по мне.

а опишите более подробно последовательность действия.
когда купили, когда пополняли, когда провелось.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:14

  t-step написав:Підкажіть,як правильно діяти...була купівля в Супермаркеті 06.07.18 на понад 1000грн.з надією на розстрочку-пропозиції досі немає...по рахунку провелось сьогодні 09.07.18...РД-завтра 10.07.18р....відповідно як правильно діяти,що не попасти на РКО?

звонить на гарячку. если до РД не переведете на рассрочку то нужно полностью гасить.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:27

Alfa_Bank

так все-же ... что можно сказать по поводу этой картинки?
это для всех отделений так или для избранных каких-то?

Зображення
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:31

IMPRINTER, і і тимчасово це до коли?
Може офПред шановний доложить?
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:51

  Faceless написав:
Фантом написав:Сегодня на банкомате обнаружил "прекрасную" табличку.Зображення

Слушайте, я не сторонник теорий заговора. Но вполне понимаю финансовую параною смузистов. Пополнение Сбера похерили, отключение проверки cvv похерили (без подключения 3Д, кстати когда уже?) тоже.
Но нафига они отключили возможность изменения пинкода в банкомате? Как его теперь вобще поменять?
"Новый процессинг". Это временно

Добрый день.
Сейчас происходит процесс модернизации систем некоторых банкоматов. Для сохранения самых необходимых функций (снятия и пополнения) были деактивированы некоторые другие функции.
Обновление систем банкоматов связано с первым этапом перехода Альфа-Банка на платформу нового процессинга (системы обслуживания карточных операций). В дальнейшем это позволит Банку предлагать Вам новые и современные услуги/продукты, уменьшить сроки обработки операций и много другое.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:55

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Сегодня вечером будет тключена возможность создания регулярных платежей в системе My Alfa-Bank в связи с частыми техническими сбоями при выполнении данных платежей.
Для клиентов пока остается возможность удаления регулярных платежей - ранее созданные регулярные платежи будут выполняться.
Если будут поступать обращения об ошибках при выполнении регулярных платежей, то рекомендовано клиенту удалить регулярный платеж и выполнять платежи вручную.
Команда IT приступила к проработке нового механизма регулярных платежей.

А нельзя было сначала проработать новый механизм, а потом ломать старый ?
Есть ли какие-то ориентировочные сроки починки РП ?

mustbe, добрый день
Пока сроки не установлены.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:56

  Alfa_Bank написав:Сейчас происходит процесс модернизации систем некоторых банкоматов. Для сохранения самых необходимых функций (снятия и пополнения) были деактивированы некоторые другие функции.
Обновление систем банкоматов связано с первым этапом перехода Альфа-Банка на платформу нового процессинга (системы обслуживания карточных операций). В дальнейшем это позволит Банку предлагать Вам новые и современные услуги/продукты, уменьшить сроки обработки операций и много другое.


т.е. это актуально только для тех банкоматов на которых будет стоять такая табличка?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:41

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:Сейчас происходит процесс модернизации систем некоторых банкоматов. Для сохранения самых необходимых функций (снятия и пополнения) были деактивированы некоторые другие функции.
Обновление систем банкоматов связано с первым этапом перехода Альфа-Банка на платформу нового процессинга (системы обслуживания карточных операций). В дальнейшем это позволит Банку предлагать Вам новые и современные услуги/продукты, уменьшить сроки обработки операций и много другое.


т.е. это актуально только для тех банкоматов на которых будет стоять такая табличка?

IMPRINTER, добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:45

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Обновление систем банкоматов связано с первым этапом перехода Альфа-Банка на платформу нового процессинга

Новый процессинг. Тогда понятно.
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