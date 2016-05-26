t-step написав:Підкажіть,як правильно діяти...була купівля в Супермаркеті 06.07.18 на понад 1000грн.з надією на розстрочку-пропозиції досі немає...по рахунку провелось сьогодні 09.07.18...РД-завтра 10.07.18р....відповідно як правильно діяти,що не попасти на РКО?
звонить на гарячку. если до РД не переведете на рассрочку то нужно полностью гасить.
Фантом написав:Сегодня на банкомате обнаружил "прекрасную" табличку.
Слушайте, я не сторонник теорий заговора. Но вполне понимаю финансовую параною смузистов. Пополнение Сбера похерили, отключение проверки cvv похерили (без подключения 3Д, кстати когда уже?) тоже. Но нафига они отключили возможность изменения пинкода в банкомате? Как его теперь вобще поменять?
"Новый процессинг". Это временно
Добрый день. Сейчас происходит процесс модернизации систем некоторых банкоматов. Для сохранения самых необходимых функций (снятия и пополнения) были деактивированы некоторые другие функции. Обновление систем банкоматов связано с первым этапом перехода Альфа-Банка на платформу нового процессинга (системы обслуживания карточных операций). В дальнейшем это позволит Банку предлагать Вам новые и современные услуги/продукты, уменьшить сроки обработки операций и много другое.
Alfa_Bank написав:Сегодня вечером будет тключена возможность создания регулярных платежей в системе My Alfa-Bank в связи с частыми техническими сбоями при выполнении данных платежей. Для клиентов пока остается возможность удаления регулярных платежей - ранее созданные регулярные платежи будут выполняться. Если будут поступать обращения об ошибках при выполнении регулярных платежей, то рекомендовано клиенту удалить регулярный платеж и выполнять платежи вручную. Команда IT приступила к проработке нового механизма регулярных платежей.
А нельзя было сначала проработать новый механизм, а потом ломать старый ? Есть ли какие-то ориентировочные сроки починки РП ?
Alfa_Bank написав:Сейчас происходит процесс модернизации систем некоторых банкоматов. Для сохранения самых необходимых функций (снятия и пополнения) были деактивированы некоторые другие функции. Обновление систем банкоматов связано с первым этапом перехода Альфа-Банка на платформу нового процессинга (системы обслуживания карточных операций). В дальнейшем это позволит Банку предлагать Вам новые и современные услуги/продукты, уменьшить сроки обработки операций и много другое.
т.е. это актуально только для тех банкоматов на которых будет стоять такая табличка?
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Alfa_Bank написав:Сейчас происходит процесс модернизации систем некоторых банкоматов. Для сохранения самых необходимых функций (снятия и пополнения) были деактивированы некоторые другие функции. Обновление систем банкоматов связано с первым этапом перехода Альфа-Банка на платформу нового процессинга (системы обслуживания карточных операций). В дальнейшем это позволит Банку предлагать Вам новые и современные услуги/продукты, уменьшить сроки обработки операций и много другое.
т.е. это актуально только для тех банкоматов на которых будет стоять такая табличка?