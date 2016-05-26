Alfa_Bank написав:Сегодня вечером будет тключена возможность создания регулярных платежей в системе My Alfa-Bank в связи с частыми техническими сбоями при выполнении данных платежей. Для клиентов пока остается возможность удаления регулярных платежей - ранее созданные регулярные платежи будут выполняться. Если будут поступать обращения об ошибках при выполнении регулярных платежей, то рекомендовано клиенту удалить регулярный платеж и выполнять платежи вручную. Команда IT приступила к проработке нового механизма регулярных платежей.
А нельзя было сначала проработать новый механизм, а потом ломать старый ? Есть ли какие-то ориентировочные сроки починки РП ?
mustbe, добрый день Пока сроки не установлены.
Это тоже вариант миграции на процессинг? С неустановлеными сроками?