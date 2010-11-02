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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5776577757785779>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:48

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Сегодня вечером будет тключена возможность создания регулярных платежей в системе My Alfa-Bank в связи с частыми техническими сбоями при выполнении данных платежей.
Для клиентов пока остается возможность удаления регулярных платежей - ранее созданные регулярные платежи будут выполняться.
Если будут поступать обращения об ошибках при выполнении регулярных платежей, то рекомендовано клиенту удалить регулярный платеж и выполнять платежи вручную.
Команда IT приступила к проработке нового механизма регулярных платежей.

А нельзя было сначала проработать новый механизм, а потом ломать старый ?
Есть ли какие-то ориентировочные сроки починки РП ?

mustbe, добрый день
Пока сроки не установлены.

Это тоже вариант миграции на процессинг? С неустановлеными сроками?


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Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:53

BBC

ориентировочное время восстановления - неизвестно )))
бугага

даже покойная дельта и то говорила "в ближайшее время" )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:03

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:даже покойная дельта и то говорила "в ближайшее время" )

Ну тут честнее
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:17

Re: Альфа-Банк

эко в этом месяце еще не выплачивали?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:20

  mephala написав:эко в этом месяце еще не выплачивали?

Не было еще.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:06

До Святошина переход на новый процессинг пока, к счастью, не добрался, оба железных ящика работают :) Положил вчера N килогривен на текущие расходы.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:38

Re: Альфа-Банк

ну шо. заплатил на новой почте на пышном терминале.
была наложка но как сказал менеджер - эта наложка отличается от физ лица.
все прошло нормально - в счет кредитных и с рассрочкой.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:53

  mephala написав:ну шо. заплатил на новой почте на пышном терминале.
была наложка но как сказал менеджер - эта наложка отличается от физ лица.
все прошло нормально - в счет кредитных и с рассрочкой.

И как тогда понять :shock: ? Каждый раз платить картой, например, Конкорда, где нет денег, и звонить на горячую линию для уточнения MCC?

И что-то я не понял слова "эта наложка отличается от физ лица"? :? Какие бывают наложки и какая зависимость от её видов?

P.S. Какой в итоге MCC получился?
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:04

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  cdj2 написав:Горячка несёт охинею. Но заявку вроде приняла. Говорят типа гашения проведённые 5-го числа частично погасили покупку списанную 9-го числа. Бред как по мне.

а опишите более подробно последовательность действия.
когда купили, когда пополняли, когда провелось.
Выход в ноль со сбера 5-го, ибо РД. 5-го вечером покупка и перевод. СМС пришло. В воскресенье 9-м провелись покупки и пришло предложение на уменьшенную сумму (пару копеек улетели в несанкц. овер и их убрали из предложения). Согласился. Пришёл отказ.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:08

  cdj2 написав:
mephala написав:
  cdj2 написав:Горячка несёт охинею. Но заявку вроде приняла. Говорят типа гашения проведённые 5-го числа частично погасили покупку списанную 9-го числа. Бред как по мне.

а опишите более подробно последовательность действия.
когда купили, когда пополняли, когда провелось.
Выход в ноль со сбера 5-го, ибо РД. 5-го вечером покупка и перевод. СМС пришло. В воскресенье 9-м провелись покупки и пришло предложение на уменьшенную сумму (пару копеек улетели в несанкц. овер и их убрали из предложения). Согласился. Пришёл отказ.

насколько помню последнее пояснение офпреда - если между покупкой и ее распределением по счету на карту закинуть деньги (именно должны распределится) то сумма рассрочки уменьшается на эту зашедшую сумму.
если у аллы поставили очередность ваших действий в виде
1. покупка
2. закинули деньги на гашение в РД
3. распределение покупки
то тогда все сходится как не печально. хотя по логике 1 и 2 должны быть переставлены. тут вам офпреда торбить что за фигня.
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