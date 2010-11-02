Alfa_Bank написав:Сегодня вечером будет тключена возможность создания регулярных платежей в системе My Alfa-Bank в связи с частыми техническими сбоями при выполнении данных платежей. Для клиентов пока остается возможность удаления регулярных платежей - ранее созданные регулярные платежи будут выполняться. Если будут поступать обращения об ошибках при выполнении регулярных платежей, то рекомендовано клиенту удалить регулярный платеж и выполнять платежи вручную. Команда IT приступила к проработке нового механизма регулярных платежей.
А нельзя было сначала проработать новый механизм, а потом ломать старый ? Есть ли какие-то ориентировочные сроки починки РП ?
mustbe, добрый день Пока сроки не установлены.
Это тоже вариант миграции на процессинг? С неустановлеными сроками?
cdj2 написав:Горячка несёт охинею. Но заявку вроде приняла. Говорят типа гашения проведённые 5-го числа частично погасили покупку списанную 9-го числа. Бред как по мне.
а опишите более подробно последовательность действия. когда купили, когда пополняли, когда провелось.
Выход в ноль со сбера 5-го, ибо РД. 5-го вечером покупка и перевод. СМС пришло. В воскресенье 9-м провелись покупки и пришло предложение на уменьшенную сумму (пару копеек улетели в несанкц. овер и их убрали из предложения). Согласился. Пришёл отказ.
cdj2 написав:Горячка несёт охинею. Но заявку вроде приняла. Говорят типа гашения проведённые 5-го числа частично погасили покупку списанную 9-го числа. Бред как по мне.
а опишите более подробно последовательность действия. когда купили, когда пополняли, когда провелось.
Выход в ноль со сбера 5-го, ибо РД. 5-го вечером покупка и перевод. СМС пришло. В воскресенье 9-м провелись покупки и пришло предложение на уменьшенную сумму (пару копеек улетели в несанкц. овер и их убрали из предложения). Согласился. Пришёл отказ.
насколько помню последнее пояснение офпреда - если между покупкой и ее распределением по счету на карту закинуть деньги (именно должны распределится) то сумма рассрочки уменьшается на эту зашедшую сумму. если у аллы поставили очередность ваших действий в виде 1. покупка 2. закинули деньги на гашение в РД 3. распределение покупки то тогда все сходится как не печально. хотя по логике 1 и 2 должны быть переставлены. тут вам офпреда торбить что за фигня.