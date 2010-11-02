|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 22:12
Re: Альфа-Банк
2 карты нужно для спокойного перехода через РД. Геморроя немножко больше, преимуществ тоже
Додано: Вів 10 лип, 2018 07:42
mephala
А я сьогодні внесу 30 копійок спонсорських... потішу Аллу. 26 річних нараховуються не з дати проводки а з дати транзакції, тому можна відразу, не чекаючи проведення, гасити в 0 або й в невеликий "+" за мінусом розстрочок звісно. Лотерея тепер з НП...
Додано: Вів 10 лип, 2018 07:58
Re: Альфа-Банк
насколько помню последнее пояснение офпреда - если между покупкой и ее распределением по счету на карту закинуть деньги (именно должны распределится) то сумма рассрочки уменьшается на эту зашедшую сумму.
если у аллы поставили очередность ваших действий в виде
1. покупка
2. закинули деньги на гашение в РД
3. распределение покупки
то тогда все сходится как не печально. хотя по логике 1 и 2 должны быть переставлены. тут вам офпреда торбить что за фигня.[/quote]Если брать во внимание только счёт, то пополнения распределились 5-го, покупка списалась 9-го.
Свинорыл 80lvl
|