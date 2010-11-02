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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5776577757785779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:12

Re: Альфа-Банк

2 карты нужно для спокойного перехода через РД. Геморроя немножко больше, преимуществ тоже :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:42

mephala

А я сьогодні внесу 30 копійок спонсорських... потішу Аллу. 26 річних нараховуються не з дати проводки а з дати транзакції, тому можна відразу, не чекаючи проведення, гасити в 0 або й в невеликий "+" за мінусом розстрочок звісно. Лотерея тепер з НП... :roll:
Viz
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:58

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  cdj2 написав:
mephala написав:[quote="4403165:cdj2"]Горячка несёт охинею. Но заявку вроде приняла. Говорят типа гашения проведённые 5-го числа частично погасили покупку списанную 9-го числа. Бред как по мне.

а опишите более подробно последовательность действия.
когда купили, когда пополняли, когда провелось.
Выход в ноль со сбера 5-го, ибо РД. 5-го вечером покупка и перевод. СМС пришло. В воскресенье 9-м провелись покупки и пришло предложение на уменьшенную сумму (пару копеек улетели в несанкц. овер и их убрали из предложения). Согласился. Пришёл отказ.

насколько помню последнее пояснение офпреда - если между покупкой и ее распределением по счету на карту закинуть деньги (именно должны распределится) то сумма рассрочки уменьшается на эту зашедшую сумму.
если у аллы поставили очередность ваших действий в виде
1. покупка
2. закинули деньги на гашение в РД
3. распределение покупки
то тогда все сходится как не печально. хотя по логике 1 и 2 должны быть переставлены. тут вам офпреда торбить что за фигня.[/quote]Если брать во внимание только счёт, то пополнения распределились 5-го, покупка списалась 9-го.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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