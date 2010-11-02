RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5777577857795780>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:12

Re: Альфа-Банк

2 карты нужно для спокойного перехода через РД. Геморроя немножко больше, преимуществ тоже :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 21.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:42

mephala

А я сьогодні внесу 30 копійок спонсорських... потішу Аллу. 26 річних нараховуються не з дати проводки а з дати транзакції, тому можна відразу, не чекаючи проведення, гасити в 0 або й в невеликий "+" за мінусом розстрочок звісно. Лотерея тепер з НП... :roll:
Viz
 
Повідомлень: 805
З нами з: 29.08.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:58

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  cdj2 написав:
mephala написав:[quote="4403165:cdj2"]Горячка несёт охинею. Но заявку вроде приняла. Говорят типа гашения проведённые 5-го числа частично погасили покупку списанную 9-го числа. Бред как по мне.

а опишите более подробно последовательность действия.
когда купили, когда пополняли, когда провелось.
Выход в ноль со сбера 5-го, ибо РД. 5-го вечером покупка и перевод. СМС пришло. В воскресенье 9-м провелись покупки и пришло предложение на уменьшенную сумму (пару копеек улетели в несанкц. овер и их убрали из предложения). Согласился. Пришёл отказ.

насколько помню последнее пояснение офпреда - если между покупкой и ее распределением по счету на карту закинуть деньги (именно должны распределится) то сумма рассрочки уменьшается на эту зашедшую сумму.
если у аллы поставили очередность ваших действий в виде
1. покупка
2. закинули деньги на гашение в РД
3. распределение покупки
то тогда все сходится как не печально. хотя по логике 1 и 2 должны быть переставлены. тут вам офпреда торбить что за фигня.[/quote]Если брать во внимание только счёт, то пополнения распределились 5-го, покупка списалась 9-го.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2391
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:22

  Viz написав:mephala

А я сьогодні внесу 30 копійок спонсорських... потішу Аллу. 26 річних нараховуються не з дати проводки а з дати транзакції, тому можна відразу, не чекаючи проведення, гасити в 0 або й в невеликий "+" за мінусом розстрочок звісно. Лотерея тепер з НП... :roll:

Боюсь, что при не торговой операции, если в момент проводки будут свои деньги на счету, то спонсорских снимут 4% минимум 20грн.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1311
З нами з: 18.09.13
Подякував: 290 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:40

  Viz написав:mephala

А я сьогодні внесу 30 копійок спонсорських... потішу Аллу. 26 річних нараховуються не з дати проводки а з дати транзакції, тому можна відразу, не чекаючи проведення, гасити в 0 або й в невеликий "+" за мінусом розстрочок звісно. Лотерея тепер з НП... :roll:

я бы не шутил с аллой в духе "або й в невеликий "+"
я раз так снял нал в банкомате на выхах а потом в понедельник закинул сумму с ощадного. только не учел что были выхи и снятие нала еще не успело провестись. в итоге слупило комисс. так что ждите пока проведется и только потом гасите в ноль. желательно на следующий день от греха подальше.
mephala
 
Повідомлень: 3238
З нами з: 07.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:01

  Vorlon написав:P.S. Какой в итоге MCC получился?

4214
mephala
 
Повідомлень: 3238
З нами з: 07.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:12

  cdj2 написав:Если брать во внимание только счёт, то пополнения распределились 5-го, покупка списалась 9-го.

по логике аллы между покупкой и ее распределением по счету не должно появляться денег на счете (распределяться). иначе алла откидывает эти деньги от суммы покупки и если меньше 1К то присылает отказ в момент распределения по счету покупки.
потому в вашем случае если алла ставит покупку перед пополнением то выходит все сходится.
если же алла ставит покупку после распределения пополнения то должны дать рассрочку.
я же не знаю как они операции выстраивают за день при обработке - сортируют по времени или по типу (расходные, приходные)
mephala
 
Повідомлень: 3238
З нами з: 07.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:18

Можно ли было придумать более сложную и непрозрачную систему ?

Не пользуюсь Максимкой, потому что понимаю - каждый месяц Алла будет меня жухать как минимум на 60грн
mustbe
 
Повідомлень: 553
З нами з: 27.12.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:23

В мене буде погашення ОВДП, хочу вивести на гривневу картку пакету Ультра. Чи буде комісія при зарахуванні/знятті коштів?
У відділенні мене запевнили що жодної комісії не буде..
Дякую
Chuprynka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 269
З нами з: 23.01.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:24

  Chuprynka написав:В мене буде погашення ОВДП, хочу вивести на гривневу картку пакету Ультра. Чи буде комісія при зарахуванні/знятті коштів?
У відділенні мене запевнили що жодної комісії не буде..
Дякую


не будет
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34531
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5486 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 5777577857795780>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Chuprynka, mephala і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 24, 25, 26
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
254 33165
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 10:20
BankAlliance
БМ БАНК 1 ... 501, 502, 503
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
5021 809051
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 07:12
v-m-
Банк Глобус 1 ... 356, 357, 358
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3572 491226
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 04:43
BBC

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57790)
10.07.2018 11:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.