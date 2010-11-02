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Додано: Пон 09 лип, 2018 22:12
Re: Альфа-Банк
2 карты нужно для спокойного перехода через РД. Геморроя немножко больше, преимуществ тоже
Додано: Вів 10 лип, 2018 07:42
mephala
А я сьогодні внесу 30 копійок спонсорських... потішу Аллу. 26 річних нараховуються не з дати проводки а з дати транзакції, тому можна відразу, не чекаючи проведення, гасити в 0 або й в невеликий "+" за мінусом розстрочок звісно. Лотерея тепер з НП...
Додано: Вів 10 лип, 2018 07:58
Re: Альфа-Банк
насколько помню последнее пояснение офпреда - если между покупкой и ее распределением по счету на карту закинуть деньги (именно должны распределится) то сумма рассрочки уменьшается на эту зашедшую сумму.
если у аллы поставили очередность ваших действий в виде
1. покупка
2. закинули деньги на гашение в РД
3. распределение покупки
то тогда все сходится как не печально. хотя по логике 1 и 2 должны быть переставлены. тут вам офпреда торбить что за фигня.[/quote]Если брать во внимание только счёт, то пополнения распределились 5-го, покупка списалась 9-го.
Свинорыл 80lvl
Додано: Вів 10 лип, 2018 09:22
Боюсь, что при не торговой операции, если в момент проводки будут свои деньги на счету, то спонсорских снимут 4% минимум 20грн.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 09:40
я бы не шутил с аллой в духе "або й в невеликий "+"
я раз так снял нал в банкомате на выхах а потом в понедельник закинул сумму с ощадного. только не учел что были выхи и снятие нала еще не успело провестись. в итоге слупило комисс. так что ждите пока проведется и только потом гасите в ноль. желательно на следующий день от греха подальше.
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:12
по логике аллы между покупкой и ее распределением по счету не должно появляться денег на счете (распределяться). иначе алла откидывает эти деньги от суммы покупки и если меньше 1К то присылает отказ в момент распределения по счету покупки.
потому в вашем случае если алла ставит покупку перед пополнением то выходит все сходится.
если же алла ставит покупку после распределения пополнения то должны дать рассрочку.
я же не знаю как они операции выстраивают за день при обработке - сортируют по времени или по типу (расходные, приходные)
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:18
Можно ли было придумать более сложную и непрозрачную систему ?
Не пользуюсь Максимкой, потому что понимаю - каждый месяц Алла будет меня жухать как минимум на 60грн
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:23
В мене буде погашення ОВДП, хочу вивести на гривневу картку пакету Ультра. Чи буде комісія при зарахуванні/знятті коштів?
У відділенні мене запевнили що жодної комісії не буде..
Дякую
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:24
не будет
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