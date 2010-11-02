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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5778577957805781>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:27

  mustbe написав:Можно ли было придумать более сложную и непрозрачную систему ?

Не пользуюсь Максимкой, потому что понимаю - каждый месяц Алла будет меня жухать как минимум на 60грн

будет :) Но только при вашем на это желании ...
Хотите проходить с рассрочками нормально через РД - нужно оформить 2 карты с разносом РД дней на 15.
Тогда не надо думать над этими сложностями - платишь картой, у которой РД подальше, получаешь рассрочку, в РД докидываешь пару гривен сверху, кайфуешь :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:40

  curiousobro написав:Хотите проходить с рассрочками нормально через РД - нужно оформить 2 карты с разносом РД дней на 15.

тем более что сама алла и предлагает две кредитки
да и иметь максимум+экомаксимум лучше для кэшбэка ))))
если нет экомаркета то можно вместо экомаксимум иметь готівочку.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:43

  mephala написав:
  curiousobro написав:Хотите проходить с рассрочками нормально через РД - нужно оформить 2 карты с разносом РД дней на 15.

тем более что сама алла и предлагает две кредитки
да и иметь максимум+экомаксимум лучше для кэшбэка ))))
если нет экомаркета то можно вместо экомаксимум иметь готівочку.


Неверный ответ :)
У ЭКО есть како-никакой грейс на покупки по карте.
Готивочка не обладает им, 26% начинают капать сразу и на покупки в том числе.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:53

  curiousobro написав:
  mephala написав:
  curiousobro написав:Хотите проходить с рассрочками нормально через РД - нужно оформить 2 карты с разносом РД дней на 15.

тем более что сама алла и предлагает две кредитки
да и иметь максимум+экомаксимум лучше для кэшбэка ))))
если нет экомаркета то можно вместо экомаксимум иметь готівочку.


Неверный ответ :)
У ЭКО есть како-никакой грейс на покупки по карте.
Готивочка не обладает им, 26% начинают капать сразу и на покупки в том числе.

ну мы говорили про рассрочку. если без рассрочки - то вкрутится на одной карте я вообще проблем не вижу если хоть немного думать. в РД зашел посчитал свои расходы и по СЕПу погасил. Или если показывает красную сумму так и считать не нужно - пришел, увидел, победил.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:00

Комісія

Товариство, чи давно ввели комісію на поповнення кредитного Коннекту погорільцем, платіж по реквізитам? Я щось пропустив?
Viteos
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:03

  Viteos написав:Товариство, чи давно ввели комісію на поповнення кредитного Коннекту погорільцем, платіж по реквізитам? Я щось пропустив?

Нет такой комисси - ищите другой прокол
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:07

Смузісти мабуть щось крутять, з другого разу пройшов платіж без комісіі.
Viteos
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:27

  mustbe написав:Можно ли было придумать более сложную и непрозрачную систему ?

Не пользуюсь Максимкой, потому что понимаю - каждый месяц Алла будет меня жухать как минимум на 60грн

Что у Эко другие условия использования?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:46

  mihasik написав:
  mustbe написав:Можно ли было придумать более сложную и непрозрачную систему ?

Не пользуюсь Максимкой, потому что понимаю - каждый месяц Алла будет меня жухать как минимум на 60грн

Что у Эко другие условия использования?

на эко лупит 3,5% от задолженности в РКО. если где то и просчитаться на копейки то РКО копейки и будет. хотя если задолженность большая то выходит 35грн с каждой 1 тыщи долгу. вобщем если простой максимкой еще можно пользоваться как обычной кредиткой закрыв глаза на 720 грн в год то экомаксимум вообще космические суммы процентов лупит если выйти за пределы РП.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:53

  mephala написав:
  mihasik написав:
  mustbe написав:Можно ли было придумать более сложную и непрозрачную систему ?

Не пользуюсь Максимкой, потому что понимаю - каждый месяц Алла будет меня жухать как минимум на 60грн

Что у Эко другие условия использования?

на эко лупит 3,5% от задолженности в РКО. если где то и просчитаться на копейки то РКО копейки и будет. хотя если задолженность большая то выходит 35грн с каждой 1 тыщи долгу.

3,5% после чистых 55дней?
Думаю Б5 взять или Эко, как раз место в кошельке для одной карты освободилось)))
mihasik
 
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