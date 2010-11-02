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Альфа-Банк
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Додано: Вів 10 лип, 2018 10:27
mustbe написав:
Можно ли было придумать более сложную и непрозрачную систему ?
Не пользуюсь Максимкой, потому что понимаю - каждый месяц Алла будет меня жухать как минимум на 60грн
будет
Но только при вашем на это желании ...
Хотите проходить с рассрочками нормально через РД - нужно оформить 2 карты с разносом РД дней на 15.
Тогда не надо думать над этими сложностями - платишь картой, у которой РД подальше, получаешь рассрочку, в РД докидываешь пару гривен сверху, кайфуешь
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curiousobro
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Додано: Вів 10 лип, 2018 10:40
curiousobro написав:
Хотите проходить с рассрочками нормально через РД - нужно оформить 2 карты с разносом РД дней на 15.
тем более что сама алла и предлагает две кредитки
да и иметь максимум+экомаксимум лучше для кэшбэка ))))
если нет экомаркета то можно вместо экомаксимум иметь готівочку.
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mephala
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Додано: Вів 10 лип, 2018 10:43
mephala написав: curiousobro написав:
Хотите проходить с рассрочками нормально через РД - нужно оформить 2 карты с разносом РД дней на 15.
тем более что сама алла и предлагает две кредитки
да и иметь максимум+экомаксимум лучше для кэшбэка ))))
если нет экомаркета то можно вместо экомаксимум иметь готівочку.
Неверный ответ
У ЭКО есть како-никакой грейс на покупки по карте.
Готивочка не обладает им, 26% начинают капать сразу и на покупки в том числе.
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curiousobro
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Додано: Вів 10 лип, 2018 10:53
curiousobro написав: mephala написав: curiousobro написав:
Хотите проходить с рассрочками нормально через РД - нужно оформить 2 карты с разносом РД дней на 15.
тем более что сама алла и предлагает две кредитки
да и иметь максимум+экомаксимум лучше для кэшбэка ))))
если нет экомаркета то можно вместо экомаксимум иметь готівочку.
Неверный ответ
У ЭКО есть како-никакой грейс на покупки по карте.
Готивочка не обладает им, 26% начинают капать сразу и на покупки в том числе.
ну мы говорили про рассрочку. если без рассрочки - то вкрутится на одной карте я вообще проблем не вижу если хоть немного думать. в РД зашел посчитал свои расходы и по СЕПу погасил. Или если показывает красную сумму так и считать не нужно - пришел, увидел, победил.
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mephala
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:00
Товариство, чи давно ввели комісію на поповнення кредитного Коннекту погорільцем, платіж по реквізитам? Я щось пропустив?
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Viteos
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:03
Viteos написав:
Товариство, чи давно ввели комісію на поповнення кредитного Коннекту погорільцем, платіж по реквізитам? Я щось пропустив?
Нет такой комисси - ищите другой прокол
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Stringer
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:07
Смузісти мабуть щось крутять, з другого разу пройшов платіж без комісіі.
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Viteos
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:27
mustbe написав:
Можно ли было придумать более сложную и непрозрачную систему ?
Не пользуюсь Максимкой, потому что понимаю - каждый месяц Алла будет меня жухать как минимум на 60грн
Что у Эко другие условия использования?
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mihasik
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:46
mihasik написав: mustbe написав:
Можно ли было придумать более сложную и непрозрачную систему ?
Не пользуюсь Максимкой, потому что понимаю - каждый месяц Алла будет меня жухать как минимум на 60грн
Что у Эко другие условия использования?
на эко лупит 3,5% от задолженности в РКО. если где то и просчитаться на копейки то РКО копейки и будет. хотя если задолженность большая то выходит 35грн с каждой 1 тыщи долгу. вобщем если простой максимкой еще можно пользоваться как обычной кредиткой закрыв глаза на 720 грн в год то экомаксимум вообще космические суммы процентов лупит если выйти за пределы РП.
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mephala
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:53
mephala написав: mihasik написав: mustbe написав:
Можно ли было придумать более сложную и непрозрачную систему ?
Не пользуюсь Максимкой, потому что понимаю - каждый месяц Алла будет меня жухать как минимум на 60грн
Что у Эко другие условия использования?
на эко лупит 3,5% от задолженности в РКО. если где то и просчитаться на копейки то РКО копейки и будет. хотя если задолженность большая то выходит 35грн с каждой 1 тыщи долгу.
3,5% после чистых 55дней?
Думаю Б5 взять или Эко, как раз место в кошельке для одной карты освободилось)))
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mihasik
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