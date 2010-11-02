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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5778577957805781

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:01

  mihasik написав:3,5% после чистых 55дней?

нет. есть два периода.
до 30 дней
до 55 дней
3,5% это РКО которое насчитают если не погасите долг до первого рубежа.
если долг не погасите и до второго рубежа то еще включится дополнительно 26% годовых.
так что по экомаксимум где то 5,5% в месяц выходит если платить только ОПМ.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:03

Нашел у себя карту, В фокстроте сто лет назад дали. Оказалось от альфы)
Что оно такое,есть какие-то плюшки у неё?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:06

Re: Альфа-Банк

https://alfabank.ua/upload/creditcard.pdf
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:54

Re: Альфа-Банк

вопрос к оффпреду.
есть тариф:
Обслуговування картки в рамках розрахункових операцій (щомісячно від суми заборгованості на кінець Розрахункового періоду).
берут 3,5% за него.
если человек не гасит карту в ноль каждый раз а платит только ОМП то этот процент насчитывается на всю задолженность накопленную и за прошлые расчетные периоды или только за текущий?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:00

Re: Альфа-Банк

нашел в банке услугу Депозитний сертифікат на пред’явника
при этом на сайте фонда написано
Кожному вкладнику Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах:

договору банківського вкладу (депозиту)
банківського рахунку
шляхом видачі іменного депозитного сертифіката

получается сертификат на предъявителя не попадает под гарантию фонда?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:13

  zoawlhxc написав:получается сертификат на предъявителя не попадает под гарантию фонда?

Нет.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:17

ruvex
стоит связываться с именными сертификатами? насколько лучше\хуже по сравнению с обычным вкладом? кроме более высоких процентов
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:31

іменний сертифікат мав перевагу над депо, коли були обмеження НБУ на видачу валюти в день
зараз наче не актуальрно.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:38

  zoawlhxc написав:ruvex
стоит связываться с именными сертификатами? насколько лучше\хуже по сравнению с обычным вкладом? кроме более высоких процентов


С год назад было так.
В Альфе:
в день окончания валюта зачисляется на спецсчет 263...,с которого выдают всей суммой в любой день, % по этому спецсчету, как на депо до востребования. В день получения предъявить сертификат, паспорт. Сертификат погашают и забирают себе.
В Привате:
1. сертификат остается в банке и получаете на руки только договор на оформление. В Выдача день в день.
2. Сертификат выдается на руки. Тогда Приват получает право при предъявлению Вами сертификата 5 дней на его проверку. Валюту выдадут в течении этих оговоренных 5 дней.
Black Jack - White Business
ruvex
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